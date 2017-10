Remont Dworca Lokalnego rusza pełną parą

RZESZÓW. Od 1 września Dworzec Komunikacji Lokalnej został przeniesiony. Autobusy PKS kursują teraz z ul. Grottgera, natomiast inne zostały przeniesione na ulice Kasprowicza i Borelowskiego.

Wszystko po to, żeby w końcu można było wyremontować dworzec nazywany kiedyś podmiejskim, który znajduje się pod wiaduktem Śląskim w Rzeszowie. Lada moment mają ruszyć roboty ziemne.

- Dokumentacja projektowa jest już praktycznie gotowa. W tym tygodniu nastąpi fizyczne wejście firmy na plac przy ul. Kasprowicza – będzie zdejmowana kostka i firma przystąpi do przebudowy sieci wewnętrznych – mówi Anna Kowalska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Plac w tym rejonie miasta dla podróżnych będzie zamknięty do jesieni 2018 r. Wówczas ma się zakończyć inwestycja. Wybudowany zostanie dwukondygnacyjny pawilon dla pasażerów z poczekalnią o powierzchni do 200 mkw. wraz z kasami biletowymi, pomieszczeniami dla obsługi dworca, pomieszczeniami socjalnymi dla kierowców autobusów. Budynek będzie zasilany energią słońca z paneli fotowoltaicznych. Na peronach staną elektroniczne tablice skoordynowane z istniejącym w Rzeszowie elektronicznym systemem, a także miejsca postojowe dla rowerów. Ułożona zostanie nowa nawierzchnia, wybudowany będzie parking oraz nowe stanowiska dla podróżnych. Inwestycję realizuje firma ML System za ok. 20 mln zł.

bsz