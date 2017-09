Remont placu Śreniawitów dopiero w przyszłym roku

RZESZÓW. Inwestycja miała być zrealizowana podczas tegorocznych wakacji.

1 mln zł – tyle miasto chciało przeznaczyć na remont nawierzchni na placu Śreniawitów w Rzeszowie. Prace miały zostać wykonane podczas minionych wakacji, jednak do nich nie doszło. Na najbliższej sesji Rady Miasta Rzeszowa ta kwota zostanie przeniesiona w miejskim budżecie na przyszły rok.

- Przetarg na wyłonienie wykonawcy był trzykrotnie ogłaszany i unieważniany. W związku z tym zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym – słyszymy w ratuszu.

Dlaczego tak się stało? Poszło o pieniądze. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ma zarezerwowany 1 mln zł na tę inwestycję. Jednak wszystkie firmy, które zgłaszały się do przetargów, wyceniały swoje usługi na znacznie więcej. Były to kwoty od 1,6 mln zł do nawet 2,5 mln zł. Miasto nie zamierzało dołożyć więcej na to zadanie, bo z kosztorysu jasno wynikało, że nie powinno ono pochłonąć więcej niż milion zł.

- Zrezygnujemy z prac w tym roku i wykonamy to zadanie na wiosnę, zakładając, że firmy będą oferowały niższe ceny na początku roku – mówi Andrzej Świder, dyrektor Miejskiego zarządu Dróg w Rzeszowie.

Plac Śreniawitów to jedno z najtrudniejszych organizacyjnie skupisk skrzyżowań w całym mieście. Łączą się tu ulice Lisa-Kuli, Dąbrowskiego, Hetmańska, Szopena i Kilara. Kiedyś padały propozycje, żeby obok zamku Lubomirskich zrobić duże kilkuwlotowe rondo dwupasmowe. Jednak ratusz uznał, że na takie rozwiązanie nie ma aż tyle miejsca. Dotychczasowe remonty nawierzchni pomagały tylko na chwilę. Z racji dużego obciążenia ruchem, szybko wytwarzały się koleiny, które były głośno krytykowane zarówno przez kierowców, jak i rowerzystów.

Urzędnicy już od dawna mają wyniki ekspertyzy dotyczącej stanu drogi na placu Śreniawitów. Wynika z niej, że przyczyną powstawania kolein jest słaba podbudowa jezdni. W tej sytuacji trzeba wymienić podbudowę lub zostawić starą i położyć na nią dodatkowe warstwy asfaltu. Urzędnicy uważają, że druga opcja z dodatkowym wzmocnieniem za pomocą siatek będzie lepszym rozwiązaniem.

Blanka Szlachcińska