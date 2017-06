Resoviacy uczcili sukces sprzed 40 lat

PIŁKA NOŻNA. Kilka pokoleń kibiców i piłkarzy Resovii uczciło w niedzielę jubileusz 40-lecia awansu drużyny z Rzeszowa do II ligi.

Po ciekawym, historycznym wykładzie prof. Stanisława Zaborniaka bohaterowie wydarzeń z 26 czerwca 1977 roku odebrali pamiątkowe statuetki i puchary, a potem przebrali się w stroje sportowe i zagrali mecz z trochę młodszymi kolegami.

Zmagania oglądał z wysokości trybun były bramkarz Andrzej Konieczny, który specjalnie przyjechał z Łodzi. Na „łączach” z kumplami pozostawali ci, którzy wyemigrowali do Europy Zachodniej i USA, m.in. Jerzy Daniło, Stanisław Urban i trener Ryszard Latawiec.

- Chodziło o to, by scementować towarzystwo i dowartościować ludzi, którzy kiedyś dokonali niezwykłej rzeczy. Chcieliśmy, żeby było głośno o Resovii niezależnie od tego, w jakiej lidze teraz występuje. I to się udało – cieszy się Waldemar Kłos, który przez 8 lat bronił barw „pasiaków” w II lidze, a dziś dba o to, aby stare przyjaźnie nie rdzewiały.

W meczu oldbojów 4-3 wygrali ci młodsi. Bramki dla nich strzelali: T. Skiba (2), Pikiel i Rajzer, dla pokonanych: Urbanek (2) i Rop. Między słupkami, jak w pamiętnym dreszczowcu z Cracovią dającym awans, znów pojawił się Henryk Chruściński.

tsz