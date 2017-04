Rower można zostawić przed dworcem PKP

RZESZÓW, PODKARPACIE. Na kolejnych stacjach w regionie zamontowane będą stojaki.

Na 100 stacjach kolejowych Polskie Linie Kolejowe zamontują w tym roku 400 nowych stojaków na rowery; w naszym regionie m.in. na dworcach w Stalowej Woli Rozwadów i Stalowej Woli Południe.

W ubiegłym roku PKP PLK zamontowały 1400 stojaków rowerowych na dworcach w całej Polsce. m.in. na Podkarpaciu: w Krzemienicy, Sośnicy Jarosławskiej, Ostrowie (gm. Radymno) oraz w Rzeszowie. W sumie zostały one umieszczone w 337 lokalizacjach na terenie kraju – najwięcej w naszym regionie, gdzie na 35 stacjach zamontowano 173 stojaki.

Zostały one zamontowane w miejscach dobrze oświetlonych i jak najbliżej peronu. Umożliwiają wygodne przypięcie roweru. Lokalizacje wybierano na podstawie zgłoszeń rowerzystów, lokalnych stowarzyszeń i samorządów. Dzięki tej inicjatywie, dla pasażerów, którzy chcą dojechać do stacji rowerem i bezpiecznie go zostawić, powstały dodatkowe możliwości podróży.

Rowery można też przewozić pociągami, ale tylko w wagonach w wyznaczonych do tego miejscach, m.in. w pociągu kategorii Express InterCity Premium na trasie z Rzeszowa do Gdańska obsługiwanej przez pojazdy Pendolino znajdują się cztery stojaki; również w niektórych pociągach obsługiwanych przez Przewozy Regionalne

