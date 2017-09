Rowerzyści mają swój pomysł na Rzeszów

RZESZÓW. Głosowanie w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim potrwa do 6 października.

Stowarzyszenie Rowery.Rzeszów.pl chce, żeby w mieście powstały bezpieczne miejsca postojowe i stacja pomiaru rowerzystów. Cyklistom marzy się też organizacja Rzeszowskiego Rajdu Rowerowego. Czy uda się spełnić te plany? O tym zdecydują mieszkańcy Rzeszowa.

Rowerzyści chcą, żeby przy szkołach, urzędach, bibliotekach i w innych miejscach publicznych powstał kompleks bezpiecznych miejsc postojowych i wiat na rowery. Zadanie, które zgłosili do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego w kategorii miejskiej zakłada budowę kilkunastu wiat rowerowych przy rzeszowskich szkołach oraz kilkuset oznakowanych stojaków na rowerowy (u-kształtnych) w miejscach publicznych na terenie Rzeszowa. Inwestycja szacowana jest na ok. 360 tys. zł.

Kolejnym zadaniem w tej kategorii jest stacja pomiaru rowerzystów za 150 tys. zł.

- Projekt zakłada budowę stacji do liczenia rowerzystów na terenie Rzeszowa. Sama stacja nie przyczyni się bezpośrednio do wzrostu ruchu rowerowego, czy poprawy infrastruktury, ale da nam dane ilu rowerzystów jeździ po Rzeszowie. Dane te pozwolą na pozyskiwanie większych funduszy na działania pro-rowerowe – mówią członkowie Stowarzyszenia Rowery.Rzeszów.pl

Dodatkowo stacje do liczenia rowerzystów będą na bieżąco wyświetlać informacje istotne z punku widzenia rowerzysty, tj. aktualną godzinę, stan jakości powietrza, temperaturę, mapę tras rowerowych oraz liczbę rowerzystów, którzy przebyli ten odcinek w ciągu dnia, miesiąca czy roku. Rzeszowscy rowerzyści wskazali następujące lokalizacje (wg. istotności): most Zamkowy, most Karpacki (zapora), Wisłokostrada, most Mazowieckiego i most Załęski.

Miłośnicy dwóch kół chcą też zorganizować wyścigi rowerowe na terenie Rzeszowa w trzech kategoriach: dzieci, MTB i Szosa. Koszty imprezy szacowane są na 40 tys. zł.

Elektronicznie i tradycyjnie

Głosowanie w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim potrwa do 6 października. Swoje głosy na zadanie z każdej z trzech kategorii można oddać za pośrednictwem Internetu na stronie http://bo.erzeszow.pl lub tradycyjnie wypełniając kartę do głosowania. Można ją pobrać ze strony www.bip.rzeszow.pl lub dostać w Urzędzie Miasta Rzeszowa, gdzie należy później złożyć wypełniony druk.