Rowerzyści: – Szpecące stacje RoweResu należy usunąć!

RZESZÓW. Brudne, niesprawne technicznie i zardzewiałe rowery psują wizerunek miasta. Cykliści interweniują.

Stowarzyszenie Rowery.Rzeszów.pl zwróciło się do miasta z wnioskiem o rozwiązanie umowy z firmą RoweRes. Jak twierdzą rowerzyści, miejskie jednoślady są zdezelowane, brudne, niesprawne technicznie, a stacje wypożyczalni nieaktywne. – Lepiej nie mieć wcale roweru publicznego, niż wstydzić się za to, co jest – mówi Daniel Kunysz, prezes stowarzyszenia.

Miejskie rowery obsługiwane przez RoweRes to straszaki na turystów, antyreklama miasta oraz obiekty, które nawet największego miłośnika jednośladów mogą zniechęcić do korzystania z takiej formy poruszania się po mieście.

- Przyjezdni turyści pytają nas, czy te rowery to jakiś rodzaj wystawy lub sztuki współczesnej. Mieszkańcy nie korzystają z tego systemu. Brudne, śmierdzące stacje psują reklamami wizerunek naszego miasta – uważa Kunysz. – Władze Krakowa po roku czasu „współpracy” z RoweRes usunęły w trybie natychmiastowym ten niedziałający system przestrzeni publicznej miasta i rozwiązali umowę. Obecnie Kraków jest na etapie wdrażania innowacyjnych rowerów czwartej generacji „Wavelo”, które są częścią transportu zrównoważonego i uzupełnieniem dla komunikacji publicznej. Krakowski system nie dość, że uzupełnia transport publiczny, jest innowacyjny i nowoczesny, to jeszcze generuje zyski dla miasta zarówno finansowe, jak i buduje pozytywną opinie w środowisku rowerowym – podpowiadają rowerzyści.

Czy prezydent miasta Tadeusz Ferenc weźmie sobie do serca uwagi i wniosek rowerzystów? Na razie nie wiadomo kiedy i czy w ogóle rzeszowski magistrat zdecyduje się na usunięcie stacji rowerowych RoweResu oraz czy istnieje jakakolwiek szansa na wprowadzenie nowego systemu wypożyczania jednośladów w przyszłości.

af