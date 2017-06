Rozkopana ulica Jana Pawła II, są utrudnienia w ruchu

KOLBUSZOWA. Trwa przebudowa jednego z najważniejszych traktów w Kolbuszowej – ul. Jana Pawła II.

Chodzi o drogę, przy której znajdują się m.in. osiedle bloków, pływalnia kryta, hala sportowo-widowiskowa, hipermarket i Liceum Ogólnokształcące. Roboty prowadzone są na odcinku od ronda na drodze wojewódzkiej w stronę Mielca do skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju. Koszt inwestycji wyniesie ok. 1,8 mln zł, z czego ponad 555 tys. zł to dotacja unijna.

Przebudowane zostaną cztery skrzyżowania. Powstaną zatoki autobusowe i parkingi, na których znajdzie się miejsce dla prawie stu samochodów. Po obu stronach ulicy pojawi się chodnik z kostki brukowej. Będzie też dwukierunkowa ścieżka rowerowa (od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego). Ulica zyska też: oświetlenie, ławki oraz na nowo urządzoną od zieleń dekoracyjna. Zwiększy się również przepustowość na skrzyżowaniu z ul. Obrońców Pokoju. Bo wykonany zostanie dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo.

Wszystko ma jednak swoją cenę. Na czas realizacji inwestycji, czyli do końca września b.r. w tej części miasta będą utrudnienia w komunikacji. Obecnie na ul. Jana Pawła II obowiązuje ruch jednokierunkowy od strony Mielca do ul. Obrońców Pokoju.