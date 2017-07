Rusza Nutella Mini Tour de Pologne

KOLARSTWO. MTdP. W sobotę 29 lipca rusza największa impreza kolarska dla dzieci w Europie, która w tym roku odbywa się już po raz dziesiąty.



Dzieci i młodzież wystartują w 6 miastach: Krakowie (29.07), Katowicach (30.07), Szczyrku (31.07), Zabrzu (01.08), Rzeszowie (02.08) i Zakopanem (03.08). Młodym kolarzom i kolarkom w sportowych zmaganiach kibicować będą całe rodziny. Podczas Nutella Mini Tour de Pologne każdy młody zawodnik może poczuć się jak prawdziwy kolarz. Wyścigi realizowane są na kilkukilometrowym odcinku Tour de Pologne UCI WorldTour, który pokonują najlepsi na świecie. Zwycięzcy Nutella Mini Tour de Pologne są dekorowani na tym samym podium, na którym stają triumfatorzy Tour de Pologne.

Do tej pory w dziewięciu edycjach Nutella Mini Tour de Pologne wzięło udział ponad 12 000 młodych miłośników dwóch kółek. -Wielu polskich kolarzy oraz wiele kolarek, którzy obecnie osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej, zaczynało swoją sportową karierę właśnie od startów w Mini Tour de Pologne. Możemy powiedzieć, że wyścig Nutella Mini Tour de Pologne jest dobrym sportowym startem – dla jednych dzieci jest to wspaniała przygoda, a dla innych jest to początek wielkiej pasji - mówi Czesław Lang, Dyrektor Generalny 74.Tour de Pologne UCI World Tour.

W przeszłości, w wyścigu startował również Michał Kwiatkowski, obecnie zawodnik profesjonalnej drużyny kolarskiej Team SKY i jednocześnie wieloletni ambasador Nutella Mini Tour de Pologne, będący wzorem dla wielu młodych kolarzy. - Bycie ambasadorem Nutella Mini Tour de Pologne jest dla mnie olbrzymią satysfakcją, ponieważ wyścig ten jest ewenementem na skalę światową. Na co dzień ścigam się przede wszystkim poza granicami naszego kraju, na wszystkich kontynentach, na całym świecie; to jest dla mnie niespotykane, że dzieci mają możliwość ściągania się i rywalizacji przy tak dużym wyścigu jakim jest Tour de Pologne. Mogą podpatrzeć swoich idoli i bohaterów – mówi Michał Kwiatkowski, mistrz świata w wyścigu ze startu wspólnego z 2014 roku.

Nutella Mini Tour de Pologne to niezapomniane emocje i doskonała zabawa dla całej rodziny. Wyniki zawodników będzie można śledzić na www.minitourdepologne.pl.