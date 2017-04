Rusza rekrutacja do przedszkoli

RZESZÓW. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie do trzech wybranych placówek.

Od 10 do 21 kwietnia można będzie zgłaszać kandydatów na wolne miejsca. W tym roku jedno jest pewne: swoje miejsce w rzeszowskim przedszkolu znajdzie każde chętne dziecko. Może się jednak okazać, że dziecko nie dostanie się do wymarzonej placówki.

W bieżącym roku rekrutacja do rzeszowskich przedszkoli miejskich oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie znowu wspomagana elektronicznie. Rodzice dzieci zapisywanych mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych przez siebie przedszkoli (punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych). Ich listę układają według swoich preferencji. Ostateczną wersję podania należy wydrukować i podpisać oraz zanieść do placówki pierwszej preferencji.

- Zapewnimy miejsca dla wszystkich chętnych dzieci w przedszkolach. Może nie każde dostanie się do tego preferowanego przez rodziców, ale każde dziecko będzie miało miejsce – mówił Zbigniew Bury, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wszystko dlatego, że od tego roku każda gmina ma obowiązek przyjąć wszystkie chętne 6-, 5-, 4- i 3-latki. Aby jednak dostać się do tego wymarzonego przedszkola, trzeba spełnić jak najwięcej warunków określanych przez kryteria rekrutacji. Między innymi najlepiej punktowane będą dzieci rodziców, którzy oboje mieszkają w Rzeszowie i tu rozliczają się z podatków.

10 maja opublikowane zostaną listy zakwalifikowanych osób, a po potwierdzeniu przez rodziców chęci zapisu dziecka, 19 maja opublikowane będą listy przyjętych.

bsz