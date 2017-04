Rusza rekrutacja do szkół podstawowych

RZESZÓW. Rodzice powinni zwrócić uwagę na nowe obwody szkolne.

W Rzeszowie zmianie uległy obwody szkolne. Rodzice powinni zwrócić na to uwagę przy zapisywaniu dziecka do szkoły. Jeśli chcą, żeby ich pociecha chodziła do innej placówki, można wskazać taką w deklaracji. Zapisy trwają do 13 kwietnia br.

W bieżącym roku szkolnym nabór do rzeszowskich szkół podstawowych po raz kolejny będzie wspomagany systemem elektronicznym (https://naborsp-k.resman.pl/rzeszow). Pod tym adresem zamieszczony jest informator o szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto. Jeśli szkoła obwodowa spełnia oczekiwania zarówno przyszłego ucznia, jak i jego rodziców, zapis będzie formalnością. Jeśli jednak rodzice rozważają posłanie dziecka do innej szkoły, mogą we wniosku wpisać dwie wybrane szkoły podstawowe, ustalając preferowaną kolejność. Kandydaturę należy zgłosić do 13 kwietnia br. Wypełnione w Internecie podanie należy wydrukować, podpisać i zanieść do placówki pierwszej preferencji.

28 kwietnia opublikowane zostaną listy zakwalifikowanych osób. Rodzice muszą potwierdzić wolę uczęszczania do wybrane placówki do 9 maja br.

Punkty dla rzeszowian

Przy naborze do szkoły innej niż obwodowa obowiązują punktowe kryteria. Najwięcej punktów, bo aż 50, zdobędzie dziecko mieszkające na terenie Rzeszowa. 15 pkt można zdobyć w rekrutacji za kontynuację nauki w ramach danego zespołu szkół. Tyle samo, jeśli do szkoły chodzi już rodzeństwo kandydata. Po 5 pkt dziecko dostanie, jeśli mieszka nie dalej od szkoły niż 3 km, lub przynajmniej jeden z rodziców pracuje nie dalej niż 3 km od szkoły. Tyle samo dostają też kandydaci żyjący w rodzinie wielodzietnej lub mające orzeczenie o niepełnosprawności.

Listy przyjętych zostaną opublikowane 11 maja 2017 r. o godz. 8.

Blanka Szlachcińska