Ruszył internetowy system kolejkowy

MIELEC. On-line umówisz się na wizytę w urzędzie na konkretną datę i godzinę. Nie musisz już tracić czasu na stanie w kolejce.

To bardzo dobra informacja dla petentów. W Wydziale Komunikacji mieleckiego starostwa rozpoczął działalność internetowy system kolejkowy. Wystarczy kilka kliknięć na stronie, by umówić się na wizytę w urzędzie na konkretną datę i godzinę. System pokazuje liczbę osób oczekujących w kolejce i przybliżony czas oczekiwania.

Na czym to wszystko polega? Po wejściu na stronę www.kolejka.powiat-mielecki.pl, najpierw należy wybrać odpowiednią kategorię usługi. Petenci mogą zaplanować spotkanie z konkretnymi urzędnikami zajmującymi się m.in.: rejestrowaniem i wyrejestrowywaniem pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych, Ośrodkiem Szkolenia Kierowców, transportem zbiorowym oraz wszelkimi sprawami związanymi z prawami jazdy.

Na e-maila przyślą nam kod

Kolejnym krokiem jest wybór daty (petenci mają możliwość zarezerwowania terminu na pięć dni w przód) oraz godziny wizyty, a także wpisanie danych osobowych. Na naszą skrzynkę e-mailową podaną w procesie rejestracji system automatycznie wygeneruje wiadomość z linkiem. Po kliknięciu w odnośnik, wizyta zostanie potwierdzona.

E-mail będzie zawierał również przypomnienie terminu i godziny zaplanowanej wizyty oraz kod cyfrowy, który należy wpisać w tzw. biletomacie znajdującym się w holu wydziału, by następnie odebrać z maszyny papierowy bilet. Jeśli klient pojawi się w urzędzie o wybranej w procesie rejestracji godzinie, podejdzie do swojego stanowiska jako pierwszy z kolejki. Jeśli swój bilet wygeneruje z dużym wyprzedzeniem, będzie musiał zaczekać.

Aktualny stan kolejki podglądnąć można na stronie www.kolejka.powiat-mielecki.pl. System pokazuje nie tylko liczbę osób oczekujących do poszczególnych stanowisk, ale także przybliżony czas oczekiwania. Co ważne, zaplanowaną w wydziale wizytę, można odwołać w każdej chwili. Link do rezygnacji z wybranego terminu znajduje się w wiadomościach e-mailowych, jakie klienci otrzymują po zakończonym procesie rejestracji.

Paweł Galek