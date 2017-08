Ruszyła zbiórka podpisów pod ustawą liberalizującą prawo aborcyjne

SANOK, KRAJ. W Sanoku ruszyła zbiórka podpisów pod projektem ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie – „Ratujmy Kobiety”.

Akcja ma wymiar ogólnopolski. Organizatorzy zbierają podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie, którego, jak informują organizatorzy, najważniejszym celem jest „przywrócenie kobietom godności i poczucia bezpieczeństwa”.

Projekt proponuje: prawo dla kobiet do legalnego przerwania ciąży do końca 12. tygodnia, rzetelną, opartą na wiedzy naukowej i pedagogicznej edukację seksualną dla starszych dzieci i przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie dla najmłodszych, łatwy i darmowy dostęp do antykoncepcji, w tym dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty oraz uregulowanie stosowania klauzuli sumienia przez lekarzy ginekologów. W projekcie znalazł się także zapis zakazujący drastycznych wystaw i demonstracji przed szpitalami i szkołami.

Kolejna zbiórka podpisów w Sanoku odbędzie się 1 września. Podpisy można też składać codziennie do 10 października w Pracowni Złotniczej Sabiny Wałęckiej przy ulicy Rynek 22 w godzinach otwarcia pracowni.

To kolejny projekt ustawy liberalizującej przepisy antyaborcyjne, który być może trafi do Sejmu. Pod poprzednim podpisało się ćwierć miliona Polaków, ale został zignorowany przez polityków i w ogóle nie był rozpatrywany.

MS