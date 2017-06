Ryszard P. chce odwlec pójście do więzienia

RZESZÓW. Znany rzeszowski biznesmen został prawomocnie skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Jednak wciąż nie trafił do zakładu karnego.

Do Sądu Okręgowego w Rzeszowie wpłynęły w ubiegły piątek 2 wnioski o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Pierwszy z nich wysłał skazany prawomocnie na 3 lata więzienia właściciel kilku galerii handlowych w Rzeszowie Ryszard P., drugi jego zięć Marcin B., który ma również prawomocnym wyrokiem trafić za kraty na 2,5 roku. W najbliższym czasie sędziowie zadecydują, czy przychylić się do ich wniosków i obaj będą jeszcze cieszyć się wolnością, czy otrzymają jednak wezwania do stawienia się w zakładzie karnym.

W czwartek, 22 czerwca, akta sprawy dotyczącej Rzeszowskich Zakładów Graficznych S.A wróciły z Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie do rzeszowskiego Sądu Okręgowego, który jest właściwym do wykonania wyroku, bo skazał Ryszarda P. w pierwszej instancji (wyrok zapadł 5 lutego 2016 r., a Sąd Apelacyjny w Rzeszowie 18 maja br. utrzymał go w mocy). Przypomnijmy, że rzeszowski biznesmen, jego syn Sebastian P. i zięć Marcin B. oraz Bogdana. K. zostali uznani za winnych wyprowadzenia kwoty ponad 14 mln zł z RZG S.A. Ryszard P. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności, a Marcin B. na 2,5 roku. Sebastian P. i Bogdan K. usłyszeli wyroki 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na cztery lata.

Już na drugi dzień, czyli w piątek, 23 czerwca, do sądu wpłynęły wnioski o odroczenie wykonania kary więzienia.

- W przypadku obu wniosków chodzi o odroczenie wykonania kary pobawienia wolności o 6 miesięcy – potwierdza sędzia Marzena Ossolińska-Plęs, rzecznik Sądu Okręgowego w Rzeszowie. – W najbliższym czasie zostanie wyznaczony termin posiedzenia, na którym sędziowie zadecydują, czy wnioski zostaną uwzględnione czy też nie. Posiedzenie będzie niejawne – dodaje sędzia.

Przeczytaj pełny tekst artykułu w papierowym wydaniu Super Nowości.

Katarzyna Szczyrek