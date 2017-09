Ryszard Zieliński zrezygnował

KOLBUSZOWA. Niespodziewanie Ryszard Zieliński przestał kierować Zespołem Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Dyrektorem był przez dekadę.

Dlaczego zrezygnował? – Jestem przykładem na to, że dwukadencyjność powinna zaistnieć również w naszej rzeczywistości. Po 10 latach człowiek jest już tym zmęczony i musi na pewne rzeczy popatrzeć z perspektywy – zaznacza.

- Podczas mego dyrektorowania na swojej drodze spotkałem wielu wspaniałych ludzi. I to dzięki ich pomysłom udało się zrobić w tej szkole to co jest – dodaje. – Jako placówka kształcąca do zawodu staraliśmy się współpracować z pracodawcami. Oni podpowiadali co jest potrzebne, tak aby nasi absolwenci mieli możliwość znalezienia pracy miejsca pracy. W tej chwili pod względem wyposażenia możemy konkurować z każdą szkołą na Podkarpaciu.

Starosta Józef Kardyś nie krył rozczarowania decyzją Ryszarda Zielińskiego: – Z przykrością to przyjęliśmy, ale musieliśmy do tego podejść racjonalnie – stwierdza. – Przez te 10 lat szkoła zmieniła się nie do poznania. Stało się tak dzięki pracy i zaangażowaniu pana dyrektora. Dziś zbieramy tego owoce. Mam tu na myśli wyniki naboru uczniów. Nowym dyrektorem szkoły została pani Grażyna Pełka, która wygrała konkurs na to stanowisko.

pg