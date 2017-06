Rząd dzieli przewlekle chorych na lepszych i gorszych

Pacjenci cierpiący na choroby przewlekłe czują się dyskryminowani. Dlaczego? Ponieważ państwo nie traktuje ich jednakowo. Jednym chorym przewlekle przysługują leki refundowane, a innym nie. A przecież i jedni i drudzy leków nie odstawią już nigdy.

Chorzy cierpiący na chorobę niedokrwienną serca czy migotanie przedsionków, muszą leki przeciwkrzepliwe zażywać do końca życia, podobnie jak ci cierpiący z powodu zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Różnica jest zaś taka, że ci piersi muszą płacić za lek (xarelto) 100 proc. ceny (jego koszt kształtuje się od 100 do 460 zł za 28 tabletek, czyli jedno opakowanie nie starcza nawet na miesięczną kurację), podczas gdy ci drudzy, cierpiący z powodu zakrzepicy żył głębokich, ten sam lek otrzymują z dużą zniżką, a po ukończeniu 75 roku życia nawet za darmo, bo medykament znajduje się na ministerialnej liście bezpłatnych leków dla seniorów. Tych pierwszych nie przekonuje fakt, że wynika to z tego, iż xarelto (a także pradaxa) mogą być objęte refundacją tylko w konkretnych wskazaniach, a wśród wskazań nie ma najczęściej występujących chorób przewlekłych, które dotykają bardzo dużego grona pacjentów, właśnie takich jak: niewydolność czy zawał serca, migotanie przedsionków czy udar.

Czy to nie łamanie praw pacjentów do równego dostępu do świadczeń medycznych, ba, jawne odmawianie leczenia ludziom chorym na choroby układu krążenia, a szczególnie tym w stanach przedzawałowych? Czy liczenie, że nie wszystkich będzie stać na taki wydatek dłużej niż kilka, kilkanaście miesięcy z rzędu to nie cicha eutanazja? Może dlatego śmiertelność po zawałach największa jest po upływie roku od incydentu? Czy sprawą zainteresuje się Rzecznik Praw Pacjenta, który reagując na skargi pacjentów, kontroluje wskazane przez chorych obszary ochrony zdrowia, gdzie łamane są przepisy i zobowiązując placówki do zaprzestania tych praktyk. Jedną z najczęściej zgłaszanych przez pacjentów skarg jest właśnie „wystawianie przez placówki recept niezgodnie z przepisami, przez co pozbawia się chorych nabycia leku z przysługującą im zniżką”.

Redaktor Anna Moraniec