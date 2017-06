Rząd oszukał nauczycieli!

RZESZÓW. Mimo obietnic premier Szydło, że żaden pedagog nie straci pracy, tysiące nauczycieli trafią na bruk. W związku z reformą edukacji od 1 września prace straci aż 8,9 tys. z nich.

Od 1 września na Podkarpaciu, jak wynika z niepełnych danych, pracę straci co najmniej 256 nauczycieli. Dodatkowo jeszcze 2560 pracowników szkół z regionu będzie pracowało na niepełnym etacie. To efekt reformy oświaty, w wyniku której zostaną zlikwidowane gimnazja. – Minister edukacji Anna Zalewska oszukała nauczycieli, mówiąc, że żaden z nich nie straci pracy – stwierdził w środę (14 bm.) w Rzeszowie Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Do centrali ZNP przesłano już dane na temat zwolnień nauczycieli. Na razie wyliczenia dotyczą 14 województw. W skali kraju za dwa i pół miesiąca z tych regionów pracę straci ponad 8 tys. pracowników szkół, a ponad 21 tys. nie będzie miało pełnego etatu.

- W sumie w wyniku zwolnień i ograniczenia etatów ponad 30 tys. nauczycieli, pracowników administracji i obsługi całkiem lub częściowo straci pracę – poinformował Sławomir Broniarz, prezes ZNP. – Taki będzie efekt reformy oświaty wprowadzonej przez rząd. Tyle też osób do redukcji zatrudnienia zgłosiły dyrekcje szkół; najwięcej z gimnazjów, które do 2019 r. stopniowo będą wygaszane. Rząd nie jest przygotowany na wypłacenie odchodzącym nauczycielom 6-miesięcznych odpraw. Chce ten obowiązek zrzucić na samorządy gminne, tylko że to ministerstwo edukacji jest do tego zobowiązane.

Mariusz Andres