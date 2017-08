Rzeszów będzie miał swojego „Kopernika”?

RZESZÓW. Powraca temat budowy Podkarpackiego Centrum Nauki.

Idea powstania w Rzeszowie Podkarpackiego Centrum Nauki pojawiła się już kilka lat temu. Miasto przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim ma zamiar wybudować ośrodek podobny do Centrum Kopernika w Warszawie. W Regionalnym Programie Operacyjnym zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 16 mln euro. Samorząd wojewódzki ma dołożyć 3 mln euro.

- Ekspozycje będą skupiać się wokół trzech makroobszarów: „Świat Wokół Nas”, „Nasza Cywilizacja” oraz „My, Ludzie” – mówi Tomasz Michalski, który koordynuje pracę zespołu odpowiedzialnego za wypracowanie koncepcji Podkarpackiego Centrum Nauki w Rzeszowie. – Chcemy pokazać wpływ człowieka na technikę, techniki na przyrodę – wzajemne przenikanie się tych trzech obszarów.

Miejsce to ma na celu popularyzację wiedzy wśród dzieci i młodzieży, ale jak zapewnia koordynator, dorośli z pewnością nie będą się tam nudzić. – Znajdą się tu interaktywne eksponaty, a zwiedzający będą mogli wszystkiego doświadczyć – mówi.

Planuje się organizowanie warsztatów, laboratoriów oraz różnych wydarzeń związanych z propagowaniem edukacji.

Jeden ośrodek

Władze zdecydowały się na utworzenie jednego ośrodka zamiast kilku. – Dzięki temu będziemy mogli maksymalnie wykorzystać nasze zasoby; skoncentrować je w jednym miejscu i lepiej przedstawić naszą misję – stwierdza Michalski. – Nie dojdzie do powielania pomysłów, a co najważniejsze – niepotrzebnej konkurencji – dodaje.

Początkowo środki z RPO miały być rozdysponowane między kilkoma instytucjami, dlatego konieczne są zmiany. – Oficjalnie projekt nie jest wpisany do RPO. Konieczne są negocjacje z Komisją Europejską, by zgłosić jeden ośrodek w trybie konkursowym – informuje Michalski.

Miejsce budowy do dyskusji

Lokalizacja budowy nie jest jeszcze przesądzona. Do tej pory mówiło się, że Podkarpackie Centrum Nauki ma być zlokalizowane w Jasionce, w okolicy portu lotniczego oraz Centrum Wystawienniczo-Kongresowego. Miasto zastanawia się nad przejęciem terenów kolejowych przy ul. Kochanowskiego o powierzchni ok. 4 ha. Na mocy uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego jest to możliwe i PKP może stracić grunty. Koordynator informuje, że decyzja nie została podjęta. – Rozważamy różne możliwości. Jest możliwość budowy na działce w Jasionce, ale nie wykluczamy innych rozwiązań. Najważniejsze, żeby działka była „wolna od ręki” i bez obciążeń – mówi. Tak czy inaczej prace muszą ruszyć przed 2020 r., a proces inwestycyjny może potrwać od 3 do 4 lat.

WK