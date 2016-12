Rzeszów i Krosno rozpoczną 9 kwietnia

ŻUŻEL. Derby Południa dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci Krystiana Rempały.

Nice PLŻ w sezonie 2017 będzie jeździć nie tylko w niedziele, ale również prawdopodobnie w soboty. Wszystko będzie uzależnione od podpisania umowy ze stacją telewizyjną, która ma transmitować zmagania na zapleczu PGE Ekstraligi (w grę wchodzi TVP, Polsta i Eleven).

Rzeszowskich kibiców w przyszłym roku szczególnie będą elektryzować dwie daty, w których odbędą się Derby Południa. Po raz pierwszy drużyny z Rzeszowa i Tarnowa spotkają się na torze przy ul. Hetmańskiej 28 maja. Tydzień późnie (3 lub 4 czerwca) zaplanowano rewanż w Tarnowie-Mościcach. Szczególną wymowę ma ta pierwsza data, bowiem mecz w Rzeszowie odbędzie się dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci Krystiana Rempały. Tydzień po rewanżowym meczu w Tarnowie, w stolicy Podkarpacia dojdzie do innego ciekawego pojedynku. Tym razem rywalem drużyny Janusza Stachyra będzie prowadzony przez Janusza Ślączkę Orzeł Łódź.

Kibice w Krośnie na pierwszy mecz ligowy będą musieli czekać aż do Wielkanocnego Poniedziałku, kiedy to „Wilki” zmierzą się na własnym torze ze Startem Gniezno. Sezon żużlowy w Krośnie zacznie się jednak zdecydowanie wcześniej, bo już 30 marca, kiedy to na stadionie przy ul. Legionów odbędzie się jeden z trzech turniejów eliminacyjnych Złotego Kasku.

Drużyny PLŻ2, tak samo jak PGE Ekstraligi i Nice PLŻ w sezonie 2017 będą też rywalizować w play-offach, do których, podobnie jak w wyższych ligach, awansują 4 najlepsze zespoły. Podobnie jak PGE Ekstralidze i jej zapleczu, także w PLŻ2 mecze nie będą się odbywać tylko w niedzielę. Kluby miały bowiem prawo wyboru, czy chcą jeździć w soboty czy w niedzielę. KSM Krosno optowało za tą drugą opcją i mecze przy Legionów będą się odbywać tak jak do tej pory czyli w niedzielę. Kilka wyjazdowych meczów KSM Krosno odbędzie się za to w soboty.

Oprócz zmagań ligowych, kibice w Rzeszowie i Krośnie będą jeszcze mieli okazję zobaczyć kilka turniejów. 25 maja na torze w Krośnie odbędzie się jeden ćwierćfinałów IMP, z kolei Rzeszów będzie rezerwowym miejscem dla jednego z półfinałów Brązowego Kasku (19 kwietnia). Na obu podkarpacki torach odbędą się również zawody Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, które zastąpią Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski. Dokładny ich kalendarzy poznany w późniejszym terminie.

TERMINARZ MECZÓW STALI RZESZÓW

I runda (9.04.): Stal Rzeszów – Polonia Piła.

II runda (16/17.04.): Lokomotiv Daugavpils – Stal Rzeszów.

III runda (22/23.04.): Stal Rzeszów – Speedway Wanda Kraków.

IV runda (29/30.04.): Polonia Bydgoszcz – Stal Rzeszów.

V runda (7.05.): Stal Rzeszów – Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk.

VI runda (21.05.): Orzeł Łódź – Stal Rzeszów.

VII runda (28.05.): Stal Rzeszów – Unia Tarnów.

VIII runda (3/4.06.): Unia Tarnów – Stal Rzeszów.

IX runda: (10/11.06.): Stal Rzeszów – Orzeł Łódź.

X runda: (18.06.): Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk – Stal Rzeszów.

XI runda (9.07.): Stal Rzeszów – Polonia Bydgoszcz.

XII runda (16.07.): Speedway Wanda Kraków – Stal Rzeszów.

XIII runda (30.07.): Stal Rzeszów – Lokomotiv Daugavpils.

XIV runda (5/6.08.): Polonia Piła – Stal Rzeszów.

Runda finałowa

20 i 27.08.: Półfinały play-off (1-4, 2-3).

10 i 17.09.: Finał.

1 i 8.10.: Baraże.

TERMINARZ MECZÓW KSM KROSNO

I runda (9.04.): TŻ Ostrovia – KSM Krosno.

II runda (17.04.): KSM Krosno – Start Gniezno.

III runda (22.04.): PSŻ Poznań – KSM Krosno.

IV runda (30.04.): KSM Krosno – KM Cross Lublin.

V runda (7.05.): Kolejarz Opole – KSM Krosno.

VI runda (21.05.): KSM Krosno – Kolejarz Rawicz.

VII runda (27/28.05.): KSM Krosno pauzuje.

VIII runda (3.06.): KSM Krosno pauzuje.

IX runda (10.06.): Kolejarz Rawicz – KSM Krosno.

X runda (18.06.): KSM Krosno – Kolejarz Opole.

XI runda (9.07.): KM Cross Lublin – KSM Krosno.

XII runda (16.07.): KSM Krosno – PSŻ Poznań.

XIII runda (29.07.): Start Gniezno – KSM Krosno.

XIV runda (6.08.): KSM Krosno – TŻ Ostrovia.

Runda finałowa

20.08. i 3.09.: Półfinały play-off (1-4, 2-3).

10 i 17.09.: Finał.

1 i 8.10.: Baraże.