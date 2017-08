Rzeszowianie na wojnę z Res-Drobem

RZESZÓW. Walka o czyste powietrze bez smrodu z uciążliwego zakładu. Mieszkańcy osiedla 1000-lecia zapowiadają manifestacje.

Rzeszowianie mieszkający nieopodal firmy drobiarskiej Res-Drob zapowiadają zorganizowanie manifestacji zaraz po wakacjach. Mają dość smrodu i hałasu, który od kilku lat zamienił ich życie w koszmar.

Prośby o polubowne załatwienie sprawy hałasu i emisji zanieczyszczeń produkowanych przez zakłady drobiarskie zawiodły. W związku z postawą zarządu firmy mieszkańcy os. 1000-lecia zdecydowali się podjąć znacznie bardziej radykalne kroki. Zdesperowani ludzie zapowiadają na wrzesień zorganizowanie manifestacji przed siedzibą firmy Res- Drob.

- Jest środek lata, a mieszkańcy nie mogą otworzyć okien, nawet w upały. Smród emitowany przez zakłady drobiarskie na to nie pozwala. Przez brak czystego powietrza starsze osoby mogą zacząć chorować – mówi Bogusław Sak, kierownik Administracji Osiedla 1000-lecia w Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. – Spada też zainteresowanie młodych ludzi zakupem mieszkania na terenie osiedla. Oczywiście może to doprowadzić do spadku cen nieruchomości, a każdy właściciel mieszkania nie jest zainteresowany takim biegiem wypadków. Wojny z właścicielem zakładu nie chcemy, bo rozumiemy, że Res-Drob to przede wszystkim miejsca pracy dla rzeszowian, ale dłużej w takich warunkach nie da się żyć. Po wakacjach zorganizujemy protest przed siedzibą firmy – dodaje kierownik Administracji Osiedla 1000-lecia.

Dariusz Wilk