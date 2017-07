Rzeszowianie ze złotem (ZDJĘCIA)

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA EUROPY. Męski zespół Uniwersytetu Rzeszowskiego zakończył Akademickie Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej EUVC Rzeszów 2017 ze złotym medalem. W finale rzeszowianie pokonali ekipą Uniwersytetu z Tuluzy 3-1.

Przez eliminacje zespół prowadzony przez Wojciecha Bajorka i wzmocniony kilkoma zawodnikami z PlusLigi, przeszedł z kompletem zwycięstw. W ćwierćfinale rzeszowianie pokonali Uniwersytet Poznański 3-2, a w półfinale studentów z Uniwersytetu z Niszu 3-1.

Kobiecemu zespołowi Uniwersytetu Rzeszowskiego nie udało się przebić do strefy medalowej i musiał walczyć o miejsca 5-9. Na tym etapie ekipa trenera Tadeusza Olszowego (wzmocniona trzema siatkarkami z I i II ligi) odniosła komplet trzech zwycięstw i zajęła piątą lokatę. Przypomnijmy, że w imprezie wzięły udział mistrzowie krajów, drużyny wyższych uczelni, a nie reprezentacje krajów tak jak na Uniwersjadzie. Wyłonione one zostały w ramach akademickich mistrzostw kraju. Była to już czternasta edycja czempionatu.

rm