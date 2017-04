Rzeszowski Budżet Obywatelski może być opóźniony

RZESZÓW. Służby wojewody twierdzą, że wprowadzanie ograniczenia wieku przy konsultacjach gminnych to naruszenie ustawy o samorządzie i Konstytucji RP.

Radni miasta Rzeszowa umożliwili kształtowanie przyszłorocznego budżetu obywatelskiego wszystkim rzeszowianom, którzy ukończyli 16 lat. Jednak to ograniczenie wiekowe kwestionuje wojewoda podkarpacki. 7 kwietnia zapadnie decyzja, czy uchwała Rady Miasta w tej sprawie zostanie unieważniona. Jeżeli okaże się że tak, to opóźni się realizacja zadań i inwestycji, na które czekają mieszkańcy stolicy Podkarpacia.

Regulamin Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) na 2018 r. radni uchwalili jeszcze w lutym br. Ustalili zasady podziału pieniędzy (7,5 mln zł), zgłaszanie projektów i oddawanie głosów. Przyjęli też harmonogram prac, zgodnie z którym aktualnie mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań i inwestycji. Mają na to czas do 14 kwietnia, ale żeby wniosek był ważny, musi go poprzeć grupa minimum 15 osób, które ukończyły 16 lat.

Jednak to ograniczenie wiekowe, według służb wojewody, jest naruszeniem ustawy o samorządzie gminnym i Konstytucji RP . Dlatego w Urzędzie Wojewódzkim wszczęto postępowanie nadzorcze zmierzające do stwierdzenia nieważności niektórych punktów uchwały Rady Miasta z 28 lutego br. Stwierdzono, że: „konsekwencją tych przepisów jest ograniczenie prawa mieszkańców gminy do wzięcia udziału w konsultacjach w oparciu o cenzus wieku”.

„To dla nas jest niezrozumiałe”

- Po wprowadzeniu Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego można było głosować od 18. roku życia, a w kolejnych edycjach próg obniżyliśmy o dwa lata – wyjaśnia Wiesław Buż, przewodniczący doraźnej komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. – Wojewoda podkarpacki ma zastrzeżenia co do zapisu w uchwale Rady Miasta, ograniczającego wiek osób zgłaszających propozycje do tego budżetu. To dla nas jest niezrozumiałe, bo we wcześniejszych edycjach nikt nie zgłaszał takich uwag.

Jeżeli wojewoda stwierdzi nieważność uchwały, to Rada Miasta będzie zobowiązana do ponownego rozpatrzenia i trzeba będzie poprawić zgłoszone zastrzeżenia. To znacznie przesunie w czasie całą procedurę przeprowadzenia Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO).

Zmiany, które trzeba będzie wprowadzić, opóźnią wdrożenie w Rzeszowie budżetu obywatelskiego na przyszły rok.

Mariusz Andres