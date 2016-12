Rzeszowski Manhattan

RZESZÓW. Nad Wisłokiem w okolicach mostu Zamkowego powstaną kosmiczne osiedla. Czy spowodują kosmiczne korki?

W przyszłym roku ma ruszyć budowa kolejnych bloków nad Wisłokiem przy ul. Cegielnianej. Również po drugiej stronie mostu Zamkowego planowana jest zabudowa. Mówi się o 11-kondygnacyjnych budynkach. To sprawi, że w rejonie mostu Zamkowego liczba samochodów na ulicach znacznie się zwiększy, a już teraz przez most przejeżdża 36 tys. samochodów na dobę.

Na Olszynkach obok nowego parkingu inwestor planuje budowę dwóch wieżowców, z których wyższy ma mieć ponad 30 kondygnacji, a drugi o połowę mniej. Po wschodniej stronie Wisłoka mają powstać trzy nowe budynki. W pobliżu mostu Zamkowego staną dwa bloki 8-piętrowe oraz wysoka na 80 metrów wieża. To daje około 400 nowych mieszkań. Zakładając, że na każde mieszkanie przypadnie ok. 1,5 samochodu, to daje 600 dodatkowych pojazdów, które będą rano wyjeżdżać, a po południu wracać przez most. Już po oddaniu do użytku pierwszego wieżowca Capital Towers oraz budynku mieszkalnego firmy Hartbex ruch samochodowy w tym miejscu znacznie się wzmógł. Żeby odciążyć most Zamkowy miasto planuje budowę drogi od skrzyżowania z ul. Podwisłocze do ul. Wierzbowej. Na 800 metrach powstanie dwupasmowa droga jednojezdniowa z chodnikami. Przy ul. Wierzbowej będzie skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. To przebicie umożliwi mieszkańcom wyjazd na most Narutowicza i przeprawę na drugą stronę Wisłoka.

- Zapraszam na ul. Wierzbową rano, korek w stronę al. Rejtana aż do sanepidu, z drugiej strony od szpitala przy ul. Szopena do kolorowego mostu. Naprawdę połączenie z ul. Cegielnianą ułatwi komuś cokolwiek? Będą jeszcze większe korki – twierdzi Łukasz, mieszkaniec Rzeszowa.

Jednak na południe od mostu Zamkowego planowana jest kolejna zabudowa z kolejnymi mieszkańcami. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że cały ten teren może zostać zagospodarowany pod budownictwo wielorodzinne z usługami, parkingami wielopoziomowymi, z zachowaniem funkcji rekreacyjnej przy samej rzece wzdłuż Wisłoka dla podniesienia atrakcyjności tego obszaru. Budynki miałyby mieć nawet 11 kondygnacji, jak sąsiednie bloki przy ul. Podwisłocze. Tak ogromna zabudowa to minimum kilkaset pojazdów, jeśli nie więcej dodatkowych samochodów na drogach.

Kilka lat temu pracownia projektowa 2P na zlecenie firmy Besta opracowała projekt koncepcyjny Rzeszów – Kopisto – osiedle domów wielorodzinnych, według którego powierzchnia użytkowa mieszkań miałaby mieć ok. 16 tys. mkw., lokale miałyby widok na Wisłok a pod spodem znajdowałyby się parkingi podziemne.

