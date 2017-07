S19 do Lublina coraz bliżej budowy

PODKARPACIE. S19 na północ od Sokołowa – łopaty w ruch pójdą w przyszłym roku.

Przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S19 od Niska do Sokołowa Małopolskiego wszedł w kolejną decydującą fazę. Zainteresowani wykonawcy do 22 sierpnia złożą oferty cenowe. Po wyłonieniu najkorzystniejszej do wbicia pierwszej łopaty pozostanie tylko rok.

Do wykonawców, którzy w pierwszym etapie postępowania przetargowego złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu i spełnili warunki, wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych. Na ich złożenie oferenci będą mieli czas do 22 sierpnia

Przetarg obejmuje zaprojektowanie i budowę niemal 30 kilometrów drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe do węzła Sokołów Małopolski Północ. Oferty będą oceniane na podstawie trzech kryteriów: cena, termin realizacji i okres gwarancji jakości.

Od podpisania umowy wykonawcy będą mieli na zaprojektowanie i budowę około 3,5 roku. Etap projektowania i uzyskiwania dokumentacji trwa zazwyczaj około roku, więc jeśli umowa zostanie podpisana w tym roku, to wbicie pierwszej łopaty nastąpi w przyszłym, a droga gotowa będzie w 2021 roku.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Dwa odcinki S19 są już w użytkowaniu (odcinek Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód, odc. w. Rzeszów Zachód – Świlcza), a na dwóch kolejnych (odc. Sokołów Młp.- Stobierna i odc. Świlcza – w. Rzeszów Południe) prace zakończą się w III kwartale br.

Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawców na pozostałą cześć trasy do Lasów Janowskich. Na południe od Rzeszowa S19 jest na etapie pozyskiwania dokumentacji przygotowawczej, która otworzy drogę do ogłaszania w przyszłości przetargów na realizację.

ArtG