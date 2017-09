S19 otwarta od piątku

PODKARPACIE. Kolejny odcinek ekspresówki na Podkarpaciu gotowy.

S19 Stobierna – Sokołów Małopolski jest już gotowa do użytku. – Czekamy tylko na decyzję nadzoru budowlanego – mówiła w czwartek Joanna Rarus, rzecznik prasowy rzeszowskiego oddziału GDDKiA. Nam udało się dowiedzieć, że droga zostanie otwarta już w piątek.

Choć GDDKiA nie potwierdzał jeszcze oficjalnie daty otwarcia, to o planowanym otwarciu drogi poinformował już burmistrz gminy i miasta Sokołów Młp. Andrzej Ożóg. Droga ma funkcjonować od 1 września od godz. 10.30.

Przypomnijmy; drogę wybudowała firma Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Budowa 12,5-kilometrowego odcinak kosztowało prawie 290 mln zł i zajęła 30 miesięcy. Nowa droga ma przekrój 2+1, a to oznacza, że ma po jednym pasie ruchu w każdą stronę z dodatkowymi pasami do wyprzedzania. Nowy odcinek drogi ekspresowej S19 ominie Sokołów Małopolski od strony wschodniej i zostanie bezpośrednio połączony z oddanym już do ruchu odcinkiem S19.

Najwięcej wątpliwości mieszkańców wiązało się z połączeniem S19 ze starą drogą krajową nr 19 na wysokości Sokołowa. Początkowo planowano wpuścić ruch z S19 na DK 19 za pośrednictwem ul. Tysiąclecia w Sokołowie. Mieszkańcy obawiali się korków i paraliżu miasta. Pod wpływem protestów mieszkańców i władz Sokołowa ministerstwo zmieniło decyzję i zdecydowało o wybudowaniu dodatkowego łącznika tymczasowego, który połączy eskę z krajówką, omijając miasto. Łącznik jest tymczasowy, bowiem będzie on potrzebny tylko do czasu wybudowania dalszych odcinków S19 na północ od Sokołowa. Odcinki te są na etapie postępowania przetargowego, które zbliża się do rozstrzygnięcia.

Artur Getler