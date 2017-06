Samochodem czy pieszo. Dla kogo będzie ul. 3 Maja?

RZESZÓW. „Czy jesteś za całkowitym zamknięciem ruchu pojazdów mechanicznych na ul. 3 Maja?” – z takim pytaniem w najbliższy poniedziałek miejscy urzędnicy zwrócą się do mieszkańców Rzeszowa.

Zainteresowani odpowiedzi na pytanie będą mogli udzielić w ankiecie, która ma być przeprowadzona od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16. Ulotki będą rozdawane na ul. 3 Maja, a przy kościele farnym stanie baner Urzędu Miasta ze szczegółowymi informacjami. Po co ta akcja? Jak się dowiedzieliśmy, to pomysł prezydenta miasta. Mieszkańcy mają sami zadecydować, czy chcą, aby dawna ul. Pańska pozostała deptakiem. Gdy tak się stanie, korzystać z niej będą mogli tylko piesi, rowerzyści oraz samochody uprzywilejowane. Wykluczone za to zostaną pojazdy osób pracujących przy ul. 3 Maja i dostarczycieli pojazdów. Wyniki ankiety poznamy na początku lipca.

af