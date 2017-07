Sanepid i RDOŚ pozytywnie o budowie ocynkowni

ZAWADA. Mieszkańcy: – Nie ma na to zgody!

Wciąż trwają starania o uzyskanie zgody na budowę w poddębickiej Zawadzie ocynkowni. Mieszkańcy Zawady, Nagawczyny i Pustyni nie chcą się na to zgodzić. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz sanepid wypowiedziały się pozytywnie o budowie zakładu. Ostateczna decyzja o zgodzie bądź odmowie budowy zakładu należeć będzie do władz gminy Dębica.

Wciąż trwa postępowanie administracyjne o wydanie decyzji środowiskowej dla ocynkowni w Zawadzie. Opinie RDOŚ i sanepidu powinny być dla wójta wytycznymi przy wydawaniu decyzji środowiskowej. Urząd Gminy wystąpił o uzupełnienie tych opinii, a dokładniej mówiąc chce zlecić zewnętrzne ekspertyzy na temat opinii obydwu urzędów.

Firma ZinkPower, chcąca budować zakład, zapewnia, że będzie to nowoczesny obiekt, wykorzystujący nowe technologie o niskiej emisji. Firma zapewnia, że technologia cynkowania ma być bezpieczna dla otoczenia. Nie przekonuje to jednak mieszkańców, którzy organizują się, protestują i sprzeciwiają budowie.

Wielu mieszkańców samej Zawady oraz sąsiedniej Nagawczyny i Pustyni jest inwestycji zdecydowanie przeciwnych. Boją się ocynkowni zwłaszcza, że w jej bezpośrednim sąsiedztwie (po przeciwnej stronie drogi) znajduje się ujęcie wody obsługujące kilka miejscowości. Mieszkańcy zorganizowali komitet, powołują własnych ekspertów, którzy przygotowali dla nich raporty i ekspertyzy.

Wokół budowy narasta konflikt. Iskrzy pomiędzy społecznym komitetem „Stop Ocynkowni” a urzędem. Mieszkańcy organizowali już protesty, gmina skarżyła ich na policję za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. – Teraz czekamy na ruch władz gminy, jesteśmy zdeterminowani, by bronić się przed budową – mówią członkowie komitetu „Stop Ocynkowni”.

Jak wyjaśniają przedstawiciele komitetu, będą odwoływać się do każdej możliwej instancji. Jeśli będzie trzeba, będą organizować protesty i zrobią wszystko, by nie dopuścić do budowy.

Decyzja gminy o wystąpieniu o uzupełnienie opinii odciąga w czasie decyzje w tej sprawie. Jak na razie władze gminy wydłużyły sobie czas na wydanie decyzji do końca sierpnia. Najprawdopodobniej niezależnie od decyzji wójta Stanisława Rokosza, nie zamknie to sprawy. Niezależnie, od tego na czyją korzyść zapadnie decyzja, druga strona się od niej odwoła i cała machina ruszy od nowa.

Artur Getler