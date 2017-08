Sanok jak wielki plac budowy

SANOK. Tylko sama budowa obwodnicy pochłonie prawie 140 mln zł.

Inwestycje za dziesiątki milionów złotych zmienią w najbliższych latach oblicze Sanoka. Powstanie tu obwodnica, zakład karny, kompleks rehabilitacyjno-basenowy i nowoczesny dworzec. Wkrótce Sanok śmiało będzie można nazwać jednym wielkim placem budowy.

Obwodnica to największa inwestycja, jaka w najbliższym czasie będzie realizowana w Sanoku. Za jej budową przemawiały statystyki. W sezonie letnim przez centrum miasta dziennie przejeżdża nawet 26 tysięcy samochodów, co stanowi jeden z najwyższych wskaźników w Polsce. Obwodnica Sanoka to blisko 7 kilometrów trasy, 11 kilometrów dróg dojazdowych, 4 wiadukty, 8 mostów, chodniki i ścieżki dla rowerzystów. Trasa będzie przebiegała po południowej stronie miasta. Zacznie się w miejscu, gdzie droga wojewódzka z Rzeszowa dochodzi do drogi 28 w zachodniej części Sanoka i będzie łączyła się z drogą 84 na Bieszczady. Wartość inwestycji to prawie 140 mln zł. Konsorcjum zadeklarowało ukończenie prac w ciągu 33 miesięcy od podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych w czasie realizacji robót, i udzieliło 10-letniej gwarancji jakości. Budowa obwodnicy ruszy w sierpniu, a zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec 2019 r.

W Sanoku powstanie także łącznik, który będzie przebiegał pomiędzy powstającą obwodnicą a rondem Beksińskiego. Będzie miał półtora kilometra długości. Wartość inwestycji to ponad 21 mln złotych.

Nowoczesny dworzec, basen i ogromny zakład karny

Z kolei nowoczesny dworzec powstanie w miejscu aktualnego dworca autobusowego. Projekt zakłada powstanie dwupiętrowego budynku, w którym znajdą się poczekalnie dla pasażerów, kasy biletowe, punkt informacji turystycznej, bar i sklepy. Dworzec ma być gotowy w 2018 roku. Sanok na budowę dworca i zakup 11 niskoemisyjnych autobusów spełniających normę Euro 6 dostanie ponad 27 milionów, przy czym magistrat wyłoży nieco ponad 7,5 mln zł.

Za prawie 6 milionów złotych wyremontowane zostaną także Wierchy, powstanie ośmiotorowa bieżnia lekkoatletyczna, chodniki i parking, do tego nowe oświetlenie, nagłośnienie i telebim. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb piłkarzy, lekkoatletów i ciężarowców, ale będą mogli korzystać z niego także przedstawiciele innych dyscyplin sportowych. Całkowity remont i przebudowa Wierchów ma się zakończyć w połowie 2018 roku.

Na basen sanoczanie czekali od lat. Centrum Rehabilitacji i Sportu powstaje w kompleksie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ma być gotowe w 2019 roku, a jego budowa będzie kosztowała blisko 40 milionów złotych. W kompleksie powstanie basen rekreacyjny i sportowy, wodne i suche place zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, boisko do siatkówki plażowej oraz elementy związane z odnową biologiczną – salon masażu, sauna i komora kriogeniczna.

Wkrótce w Sanoku rozpocznie się też wielka inwestycja, jaką jest budowa jednego z największych i najnowocześniejszych zakładów karnych w Polsce. Przy nowym zakładzie karnym powstanie hala produkcyjna, w której będą pracować osadzeni. Pracę może znaleźć od 300 do 600 więźniów – szacuje resort sprawiedliwości.

Martyna Sokołowska