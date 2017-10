Ścieżka biegowa na Bulwarach oficjalnie otwarta

RZESZÓW. W planach jest już budowa kolejnej ścieżki biegowej i tras rowerowych.

Budowa pierwszej w Rzeszowie ścieżki biegowej na rzeszowskich Bulwarach została zakończona przed czasem. Władze miasta już zapowiadają, że w przyszłym roku zbudowana zostanie cała pętla – na prośbę sportowców. Z kolei organizatorzy imprez biegowych zapraszają na Maraton Rzeszowski, który odbędzie się w dniach 7 – 8 października.

- W imieniu sportowców dziękuję za ścieżkę biegową. Są wśród nas medaliści, którzy będą mogli na niej trenować. Mam nadzieję, że kiedyś powstanie z niej pętla i ścieżka będzie w pełni użyteczna – powiedziała na oficjalnym otwarciu ścieżki Matylda Kowal, mistrzyni Polski w biegu na 3000 m z przeszkodami.

Po jej słowach władze miasta zapowiedziały, że w przyszłym roku taka pętla biegowa powstanie.

- Otwieramy oficjalnie inwestycję, jaką jest budowa ścieżki biegowej i ścieżek rowerowych na rzeszowskich Bulwarach – mówi Aleksandra Wąsowicz-Duch, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej. – Inwestycja została wykonana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów. Koszt budowy to 780 tys. zł – dodaje.

Zarówno w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jak i w jednym z zadań proponowanych w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim jest kontynuacja tej ścieżki. Ma ona docelowo zostać rozbudowana aż do Lisiej Góry. Mieszkańcy jednak nie do końca potrafią ze ścieżki biegowej korzystać zgodnie z jej przeznaczeniem. Na bieżni spacerują osoby z kijami do Nordic Walking, rodzice z dziećmi w wózkach, a nawet można na niej zobaczyć rowerzystów.

- Zamówiliśmy tablice informujące, kto i w jaki sposób może użytkować tę ścieżkę. Jest to typowo ścieżka przeznaczona dla biegaczy. Nie można po niej chodzić na szpilkach, jeździć rowerem czy rolkami. Jesteśmy zmuszeni po tych kilku tygodniach użytkowania takie tablice zamontować – mówi Wąsowicz-Duch.

Ścieżki jak w Holandii?

Na poniedziałkowym spotkaniu w ratuszu prezydent zapowiedział, że chce, żeby w Rzeszowie powstawały kolejne ścieżki rowerowe na wzór tych, które widział w Holandii. Mają mieć przynajmniej 4 m szerokości, a nie tak jak obecnie 2,5 m w najszerszych miejscach.

- Holendrzy najwięcej korzystają z rowerów. Tamtejsze ścieżki odpowiadają szerokością naszej jezdni. Ścieżki są jednolite, a rowerzyści przejeżdżają bezkolizyjnie długie trasy – mówi Anna Kowalska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Obecnie planowana jest już budowa nowych ścieżek od Lisiej Góry do ul. Jarowej, na os. Kmity w parku oraz na os. Bł. Karoliny w okolicy nowego placu zabaw. Natomiast do końca roku powstanie oświetlenie istniejącej ścieżki od Olszynek do mostu Zamkowego.

Blanka Szlachcińska