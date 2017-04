Seksskandal w gimnazjum. Dyrektor oczyszczony z zarzutów

RZESZÓW. 14- i 15-latek współżyli z 13-latką w szkolnej toalecie. Dyrektor nie odpowie za niepowiadomienie organów ścigania, bo wdrożył „alternatywną procedurę”.

Sprawa Wojciecha Wilka, dyrektora Gimnazjum Sportowego w Rzeszowie, na którym ciążył zarzut niedopełnienia obowiązków, została umorzona. Dyrektor nie odpowie za to, że nie powiadomił organów ścigania o tym, że troje uczniów prowadzonej przez niego placówki współżyło ze sobą w szkolnej ubikacji, bo szkoła powiadomiła i wyjaśniła tę sprawę z rodzicami dzieci. To, zdaniem śledczych, wykluczyło umyślność w jego działaniu.

- Sprawa została zakończona – potwierdza prok. Piotr Pawlik, zastępca Prokuratora Rejonowego dla miasta Rzeszów. – Nie możemy zarzucić dyrektorowi gimnazjum, że świadomie zaniechał obowiązku powiadomienia o tym incydencie organów ścigania, bowiem potraktował to zdarzenie jako przejaw demoralizacji i wdrożył procedurę, do której szkoła jest również uprawniona i jest ona akceptowana przez kuratorium, a więc procedurę wyjaśnienia tej kwestii z rodzicami dzieci. Faktycznie jest to jedna z form rozwiązywania tego typu problemów i jest to jeden z elementów załatwienia tej sprawy. Dyrektor gimnazjum wykazał, iż zastosował alternatywną procedurę, co usprawiedliwia jego stanowisko, że w tej sytuacji nie musiał już zawiadamiać organów ścigania – tłumaczy prok. Pawlik.

Seksincydent

Przypomnijmy; w 2015 r. w Gimnazjum Sportowym, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej, dwóch uczniów 3 klasy: 15- i 14-letni chłopcy, odbyło stosunek płciowy z 13-letnią dziewczynką, uczennicą 1 klasy. Sprawa wyszła poza mury szkoły dopiero w listopadzie ub.r., kiedy to policję o zajściu powiadomił kurator sądowy. Policjanci o wydarzeniu poinformowali z kolei sąd rodzinny i prokuraturę, która postawiła dyrektorowi zarzut niedopełnienia obowiązków. Sprawą zajęło się również kuratorium – wszczęte zostało postępowanie wyjaśniające w postępowaniu dyscyplinarnym.

Prokuratura umorzyła swoje postępowanie, a jak zakończyło się postępowanie dyscyplinarne wobec dyrektora? – 10 marca 2017 r. komisja dyscyplinarna wszczęła i w tym samym dniu zawiesiła postępowanie do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenie – informuje Mariola Kiełboń, rzecznik prasowy Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Katarzyna Szczyrek