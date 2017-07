Sensacyjne odkrycie na Podkarpaciu

CHOTYNIEC, POW. JAROSŁAWSKI. Znalezione ceramiczne naczynie na wino pochodzi z VII w. przed Chrystusem.

To epokowe odkrycie w historii polskiej archeologii. Naukowcy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego wykopali na terenie 40-hektarowego grodziska scytyjskiego w Chotyńcu jedyną jak dotąd znalezioną w Polsce amforę grecką. – Ta amfora to było takie eleganckie opakowanie na wino, które 2600 lat temu używali miejscowi „arystokraci” – twierdzi prof. Sylwester Czop.

- To zabytek wielkiej wagi – mówił w piątek podczas prezentacji amfory prof. Sylwester Czop z Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Przez to znalezisko wkraczamy w świat kultury śródziemnomorskiej. Miejscowi „arystokraci” ucztowali, bo znaleźliśmy w pobliżu naczynia zwierzęce kości. Tak więc zjedli wtedy mięso, prawdopodobnie z dzika, wypili z amfory wino i to naczynie rytualnie rozbili.

Dlatego też, gdy doktoranci z Uniwersytetu Rzeszowskiego znaleźli w Chotyńcu prawie kompletną amforę, ale w częściach, musieli ją w Rzeszowie sklejać przez dwa dni i dwie noce.

Nikt nie importował ze starożytnej Grecji samych amfor, to było opakowanie na wino. Ceramiczne naczynie pochodzi z II polowy VII wieku, początek VI wieku przed nasza erą. Amfora w Chotyńcu była użytkowana przez tutejszą scytyjską „arystokrację”.

Rzeszowscy naukowcy przekonują, że to znalezisko to odkrycie wielkiej rangi w całej archeologii Środkowej Europy. Odkrycia dokonano 21 lipca, w sobotę po południu. Po raz pierwszy publicznie amforę pokazano dziennikarzom 28 lipca. Jak poinformował prof. Sylwester Czop, będzie ona eksponowana dla szerszej publiczności dopiero za dwa, trzy lata.

Badana w Chotyńcu zostały już w tym roku zakończone. W 2018 roku archeolodzy powrócą do grodziska Scytów. Scytowie to koczownicze ludy irańskie, zamieszkujące od schyłku VIII w. p.n.e. północne okolice Morza Czarnego. Rozpowszechniali grecką kulturę.

Mariusz Andres