Seszele – ekskluzywny wypoczynek i egzotyka w jednym

Seszele kuszą odwiedzających niezwykłym krajobrazem – biały piasek plaż, malowniczo komponuje się z górami z centrum wyspy, a podczas nurkowania krystaliczna woda pozwala na niezapomniane, podwodne przygody. Dla większości to istny raj na ziemi. Co powinniśmy wiedzieć wybierając się na Seszele? Co koniecznie należy zobaczyć?

Seszele – podstawowe informacje

Najbardziej popularną z 92 wysp Seszeli, jest wyspa Mahe. Część z wysp do dziś nie jest zaludniona, a wszystko przez bardzo różnorodny krajobraz. Szukający spokoju, mogą ulokować się w zacisznych zatoczkach z nieskazitelnymi plażami, a poszukujący emocji, bardziej zainteresują się wzburzonymi falami rozbijającymi się o granitowe urwiska. Z powodzeniem uprawia się tu nurkowanie, żeglarstwo, windsurfing, czy jazdę na nartach wodnych. Na Seszele najlepiej wybrać się między majem, a październikiem. Temperatury są wtedy znośne, a deszcz nie jest zbyt obfity.

Stolicą archipelagu jest miasto Victoria, w której dominuje architektura kolonialna. Niezwykła jest też roślinność, szczególne okazy można zobaczyć w tutejszych ogrodach botanicznych. W stolicy znaleźć można katedrę św. Pawła, mniejszą i młodszą wersję londyńskiego Big Bena – Clock Towar (z 1903 roku). Niesamowitym przeżyciem jest też wyprawa na miejski targ, obfitujący w kolory, zapachy i lokalne wyroby.

Seszele – co trzeba koniecznie zobaczyć?

Seszele leżą na Oceanie Indyjskim. Kiedyś należały do Francji, ale widać tu wyraźne wpływy brytyjskich kolonistów. Różnorodność da się wyczuć szczególnie w lokalnej muzyce, czerpiącej z indyjskich, polinezyjskich, afrykańskich i europejskich wpływów.

Gospodarka Seszeli opiera się na turystyce. Jej rozkwit przypada na lata 70. Wtedy powstały tu nowoczesne hotele i lotnisko międzynarodowe. Turystyka przynosi 70% dochodu kraju i jest miejscem zatrudnienia dla 30% obywateli. Jedną z najciekawszych ofert dotyczących hoteli na Seszelach znaleźliśmy pod tym adresem: https://dreamgo.pl/gdzie/seszele/. Zawarto tam listę luksusowych hoteli na Seszelach, których lokalizacja pozwala w pełni cieszyć się urokami wysp. Co, w takim razie, należy zobaczyć?

Naturę – to ewidentny atut tego miejsca. Jeśli nigdy nie widziałeś plantacji herbaty, kawy, czy aromatycznej wanilii – to ewidentnie powód, by się tu wybrać. Na Seszelach rośnie też kokos morski, z ogromnymi owocami. Przy odrobinie szczęścia natrafimy na czarne papugi i niebieskie gołębie. Niezapomniane doznania zagwarantują nam sesje nurkowania – tutejsze rafy koralowe zamieszkują delfiny, ośmiornice, mieczniki i ogromne żółwie morskie. Jeśli chcesz zobaczyć egzotykę tutejszej roślinności z bezpiecznej odległości, warto wybrać się na rejs statkiem pomiędzy wszystkimi wyspami.

Plaże – znajduje się tu Anse Union – należąca do najpiękniejszych na świecie plaża, na wyspie La Digue. Natomiast na Anse Source d’Argent można zobaczyć charakterystyczne, granitowe skały – istny raj dla fotografów.

Seszele to raj, dla osób szukających egzotyki, aktywności i relaksu na świeżym powietrzu. Wyjątkowe jedzenie z owoców morza, cudowne krajobrazy i spokój, to idealne miejsce, by naładować baterie na długi, długi czas.

Artykuł sponsorowany