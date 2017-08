Skąd samobójca wziął materiały wybuchowe?

RZESZÓW. Rozpoczęło się prokuratorskie śledztwo ws. śmierci mężczyzny, który wysadził się w centrum Rzeszowa.

Tajemnicze samobójstwo, do którego doszło w miniony weekend nieopodal Galerii Rzeszów, jest aktualnie pod lupą rzeszowskiej prokuratury. Śledczy chcą dowiedzieć się m.in., jakich materiałów użył 35-letni mieszkaniec Rzeszowa do skonstruowania bomby i w jaki sposób wszedł w ich posiadanie. Pojawiły się w sprawie również nieznane dotąd fakty. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, samobójca… wysadził się w powietrze nieopodal swojego miejsca pracy.

- Śledztwo zostało wszczęte z artykułu 151. kodeksu karnego, czyli doprowadzenia namową lub udzieleniem pomocy do targnięcia się na życie innej osoby – mówi prok. Renata Krut-Wojnarowska, szefowa Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. – Posiadamy już wstępne ustalenia biegłego po sekcji zwłok mężczyzny. Jak wynika z nich, zgon 35-latka nastąpił w wyniku urazu wielonarządowego klatki piersiowej i brzucha. Prokurator będzie teraz ustalał, co to był za ładunek wybuchowy i skąd mężczyzna wziął materiały. Do przesłuchania zostało nam jeszcze kilku świadków – dodaje.

Katarzyna Szczyrek