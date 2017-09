Skandal! Mają zapłacić podatek za grunty… pod słupami

WIDEŁKA. Aktualizacji geodezyjna na terenie Widełki zakończyła się zmianą klasyfikacji gruntów pod liniami energetycznymi z nieopodatkowanych nieużytków na „tereny różne”, za które trzeba będzie płacić.

Zmiany te dotknęły 2 ha i 38 arów. Mieszkańcy są w szoku, bo za tereny, których nie użytkują, bo nie mogą przez stojące słupy, będą musieli zapłacić w sumie ponad 55 tys. zł (aktualna stawka podatku za „tereny różne” wynosi 23 gr za mkw.)

- To obciążenie przeszło na nas. Nie wiem, z jakiego to powodu. Jakim prawem musimy płacić podatek za słupy, którymi dysponuje Zakład Energetyczny? – irytuje się Stanisław Dworak, radny z Widełki. – Jest to rzecz, która nas wszystkich zaskoczyła, bo przecież zmiana operatów geodezyjnych postępuje od lat i nigdy nie było takiej sytuacji, żeby pod liniami energetycznymi zmieniano klasyfikację gruntów – przyznaje burmistrz Jan Zuba.

- Wystąpiliśmy do pana starosty o wyjaśnienie tej sprawy. Jeśli to się nie wyjaśni, to będziemy musieli podjąć interwencję, które będą działaniami osłonowymi dla właścicieli tych gruntów, bo oni nic nie są winni. Nie dość, że nie mogą tych gruntów użytkować, to jeszcze mieliby płacić podwyższony podatek? Absurd! – ostro komentuje zaistniałą sytuację.

W podobnym tonie wypowiada się skarbnik gminy, Stanisław Zuber. – W przeszłości aktualizacji geodezyjna miała miejsce w Nowej Wsi, Zarębkach i Weryni – wylicza. – W żadnej z tych miejscowości, pomimo że na tych terenach również są linie energetyczne, nie zmieniono klasyfikacji gruntów z nieużytków na opodatkowane „tereny różne”.

