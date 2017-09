Śledztwo w sprawie „aktów zgonu politycznego” umorzone

KRAJ. Podczas lipcowego happeningu Młodzież Wszechpolska wyrażała jedynie polityczne poglądy – oceniła wrocławska prokuratura.

Prokuratura we Wrocławiu umorzyła śledztwo w sprawie happeningu Młodzieży Wszechpolskiej – „Polityczny akt zgonu”. Był on reakcją na deklarację z 30 czerwca 2017 r. miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich o współdziałaniu w dziedzinie migracji. Dokument podpisali włodarze 11 miast, w tym prezydent Rzeszowa, Tadeusz Ferenc.

Jej sygnatariusze deklarowali m.in. „otwartość i wolę partnerskiej współpracy z administracją rządową, organizacjami pozarządowymi i związkami religijnymi w zakresie tworzenia i wdrażania polskiej polityki migracyjnej, opartej o zarządzaniu bezpiecznymi migracjami”.

W odpowiedzi Młodzież Wszechpolska wystawiła prezydentom miast „akty zgonu politycznego”, łudząco przypominające prawdziwe dokumenty. Widniały na nich zdjęcia polityków, ich dane oraz czas, miejsce i przyczyna zgonu, za którą uznano „liberalizm, multikulturalizm, głupotę”. W miejscu „organ wydający” wpisano: Naród i Młodzież Wszechpolska. Dolnośląscy funkcjonariusze poinformowali Prokuraturę Rejonową we Wrocławiu o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na przemocy lub groźbie wobec grupy osób z powodu jej przynależności politycznej.

We wtorek Młodzież Wszechpolska poinformowała na swoim profilu społecznościowym o umorzeniu śledztwa przez wrocławską prokuraturę. W uzasadnieniu napisano, że: „treści zawarte w „aktach zgonów” nie stanowią same w sobie gróźb, a samo spreparowanie takiego pisma stanowi wyraz politycznych poglądów uzewnętrznianych przez osoby administrujące stroną Młodzież Wszechpolska na portalu Facebook, co nie zmienia faktu, że samo umieszczenie takich publikacji może być uznane za niestosowne”.

Co na to Urząd Miasta Rzeszowa? – Nie będziemy komentować tej decyzji – oświadczył Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta miasta.

Wioletta Kruk