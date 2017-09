Specjaliści rozwikłają tajemniczą śmierć 18-latki?

BRZOZÓW. Zdrowa, młoda kobieta urodziła bez komplikacji dziecko. Tego samego dnia… zmarła.

Trzech specjalistów z Gdańska – kardiolog, anestezjolog i ginekolog-położnik, weszło w skład specjalnego zespołu, który będzie wyjaśniał sprawę śmierci 18-letniej Klaudii, która zmarła w brzozowskim szpitalu kilka godzin po urodzeniu córki. To będą kluczowe opinie dla sprawy, którą żyła cała Polska.

W sprawie tajemniczej śmierci młodej matki nadal jest więcej pytań niż odpowiedzi. Nikt dzisiaj nie wie, czy doszło do tragicznego zbiegu okoliczności, czy błąd popełnili lekarze. Biegły patomorfolog, który wykonywał sekcję zwłok Klaudii, za przyczynę śmierci dziewczyny uznał zatorowość płucną. Wyniki histopatologii także nie dały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczyny śmierci nastolatki.

Specjaliści mają wyjaśnić, na którym etapie ciąży doszło do zaniedbań i kto ewentualnie jest odpowiedzialny za śmierć dziewczyny. Ocenią diagnostykę oraz postępowanie i wpływ decyzji podejmowanych przez lekarzy na zdrowie i życie 18-latki. – Na opinię specjalistów poczekamy około cztery miesiące – informuje prokurator Stanisław Rokita z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, która wyjaśnia sprawę.

Śledztwo toczy się z artykułu 160 par. 2 KK w powiązaniu z artykułem 155., czyli kolejno: narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślne spowodowanie śmierci, za które grozi do 5 lat więzienia.

Do tragedii doszło w marcu tego roku. Ciąża 18-letniej Klaudii, jak relacjonuje rodzina, przebiegała bez komplikacji. Młoda kobieta czuła się dobrze, przygotowywała się do bycia mamą. Kiedy poczuła bóle porodowe, trafiła do brzozowskiego szpitala. W niedzielę, 12 marca, około południa urodziła zdrową córkę. W telefonicznej rozmowie relacjonowała bliskim, że czuje się dobrze, a sam poród przebiegł bez komplikacji. Kiedy kilka godzin później bliscy Klaudii pojawili się w szpitalu, dziewczyna była już nieprzytomna. Zmarła tego samego dnia. Rodzina podejrzewa, że lekarze mogli popełnić błąd. Trudno im uwierzyć, że młoda, zdrowa kobieta zmarła z przyczyn naturalnych.

Martyna Sokołowska