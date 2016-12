Spełnione marzenie

O tym, jak silna jest ludzka solidarność przekonała się rodzina Marcina Kasprzyckiego z Załuża pod Sanokiem. Dzięki spontanicznej i bezinteresownej pomocy, w kilka tygodni udało się zebrać pieniądze na remont łazienki dla niepełnosprawnego chłopca.

Marcin to 10-letni chłopiec, który od urodzenia zmaga się z wodogłowiem, przepukliną oponowo-rdzeniową, padaczką oraz łamliwością kości. Razem z mamą mieszka w domu u dziadków. Problemem w codziennym funkcjonowaniu 10-latka była mała, niedostosowana do jego potrzeb łazienka. Chłopiec nie miał możliwości wjechania do niej na wózku inwalidzkim, na którym się porusza. Większość zabiegów higienicznych, jak poranna toaleta czy mycie zębów, odbywały się więc w kuchni. Do łazienki wnosiła go mama. Chłopiec rośnie, jest coraz cięższy, przez co dla pani Agnieszki sytuacja staje się coraz bardziej uciążliwa. Rodzina od lat marzyła o remoncie łazienki, ale nie mogła sobie na niego pozwolić ze względu na trudną sytuację finansową. Pani Agnieszka ze względu na konieczność całodobowej opieki nad synem nie może podjąć pracy, a większość wydatków pochłania leczenie i rehabilitacja chłopca.

Szansa na remont pojawiła się pod koniec listopada, kiedy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozytywnie odpowiedziało na wniosek pani Agnieszki o dofinansowanie remontu łazienki. Warunek był jeden – pieniądze trzeba było wykorzystać do końca tego roku, inaczej miały przepaść.

Prace ruszyły niemal od razu. Eliza Radwańska, właścicielka firmy „Studio łazienek”, wykonała kosztorys i projekt przebudowy łazienki. Zakładał on powiększenie pomieszczenia o spiżarnię sąsiadującą z łazienką, tak aby Marcin mógł wjechać do niej wózkiem. Koszt prac oszacowano na 25 tysięcy złotych. Po podliczeniu funduszy – pieniędzy z imprezy charytatywnej współorganizowanej przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Załuża i Fundacji Czas Nadziei okazało się, że na wykonanie remontu brakuje 10 tys. zł.

Ekspresowa zbiórka

Pieniądze potrzebne na rozbudowę, remont i wyposażenie łazienki udało się zebrać w niespełna miesiąc. W zbiórkę zaangażowało się Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Załuża, Fundacja Czas Nadziei, miejscowi przedsiębiorcy i mnóstwo ludzi, zarówno z Załuża i okolic, jak i z zagranicy. – Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się zmobilizować tyle osób do pomocy. Dzięki temu rodzina Kasprzyckich prawdopodobnie jeszcze przed świętami będzie mogła cieszyć się z nowej łazienki – mówi Tomasz Gankiewicz, sołtys Załuża, który zaangażował się w akcję.

O akcji szybko zrobiło się głośno. Za pośrednictwem Facebooka dowiedziała się o niej m.in. pochodząca z Załuża, a dziś mieszkająca w Anglii, Izabela Kargol. – Zrobiła dużo szumu wokół sprawy, zaangażowała w pomoc rodzinę i znajomych, a także miejscową szkołę, gdzie zorganizowano zbiórkę pieniędzy. Podczas jednej z rozmów opowiadała mi, jak jej dzieci po usłyszeniu historii Marcina, wyjęły dla niego pieniądze z własnych skarbonek – wspomina z uśmiechem nasz rozmówca.

Prywatna „Paczka”

W pomoc zaangażowała się także Karolina Jaworska, kiedyś związana ze Szlachetną Paczką oraz samorząd uczniowski przy Gimnazjum nr 2 w Sanoku. – Na włączenie rodziny do tej akcji było już trochę za późno, ale bardzo chciałam jakoś im pomóc. Wspólnie z uczniami i nauczycielami „dwójki” postanowiliśmy prywatną paczkę. Po rozmowie z mamą Marcina wspólnie z dwiema nauczycielkami, które koordynowały akcję, przygotowałyśmy listę najpotrzebniejszych rzeczy, które później uczniowie przynosili do szkoły – opowiada Karolina.

Wymarzone radio

W paczkach, które trafiły do Marcina i jego mamy, oprócz żywności, przyborów szkolnych, środków czystości, pościeli i ubrań, znalazło się także wymarzone przez chłopca radio i płyty z muzyką disco-polo, którą chłopiec uwielbia. – Samorząd uczniowski bardzo zaangażował się w akcję. W kilka dni uczniowie uzbierali 15 pudeł żywności. Dodatkowo dzięki pieniądzom przekazanych przez prywatnych darczyńców, udało się kupić pościel i ciepłe ubrania na zimę i dla Marcinka i jego mamy. Oczywiście najbardziej chłopiec cieszył się z przenośnego radyjka, które może wszędzie ze sobą zabrać – mówi Marzena Brejta, nauczycielka w Gimnazjum nr 2 w Sanoku.

W pomoc włączyły się także lokalni przedsiębiorcy. Firma BESCO, która za darmo przekazała rodzinie nową wannę z osprzętem, a hurtownia materiałów budowlanych ABP podarowała kleje do płytek. – Prace dobiegają końca. Chciałbym w imieniu swoim i rodziny Marcina bardzo podziękować wszystkim, dzięki którym udało się w tak krótkim czasie wyremontować łazienkę. Jesteście wielcy! – mówi Tomasz Gankiewicz, sołtys Załuża.

Osoby, które chciałyby pomóc rodzinie Marcina, mogą wpłacać pieniądze na podany niżej numer konta.

Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Załuża

nr konta: 29 2030 0045 1110 0000 0384 2820

Fundacja Czas Nadziei

nr konta: 15 8642 1184 2018 0037 4228 0001

Martyna Sokołowska