Spójrz w ich oczy i zabierz do domu

TARNOBRZEG. Bezpańskie zwierzęta na pięknej wystawie fotograficznej.

Niecodzienną wystawę można zobaczyć w mieszczącym się w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu Centrum Promocji Obszaru Natura 2000. To zdjęcia bezpańskich czworonogów, nad którymi opiekę sprawują tarnobrzeskie stowarzyszenia.

Nie mają rodowodów i nie mają właścicieli. Nie oznacza to jednak wcale, że nie mają tego czegoś, za co najbardziej cenimy czworonożnych przyjaciół. Potrafią wprowadzić w życie człowieka radość, ciepło, ufność i bezinteresowność, której tak brakuje w relacjach międzyludzkich.

W Zamku Dzikowskim można już zobaczyć zdjęcia podopiecznych tarnobrzeskich schronisk wykonane przez Stanisława Bąka. Wolontariuszowi, którego pasją jest fotografia udało się wydobyć z bezpańskich zwierząt całą ich szlachetność, ciekawość świata i tęsknotę za kimś, kto chciałby stać się za nie odpowiedzialny.

- Prowadząc schronisko wypełniamy tę lukę, ten brak odpowiedzialności, to zapomnienie o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za to co oswoiliśmy – mówi Agnieszka Wilamowska, prezes Stowarzyszenia „Chrońmy Zwierzęta”. – W tym co robimy wspiera nas duża część naszej lokalnej społeczności. Przekłada się to na wycieczki, które nas odwiedzają, pozytywne wpisy na naszym Facebooku czy zbiórki darów. To również wsparcie w postaci wolontariatu, który pomaga nam funkcjonować dobrze a naszym zwierzętom czuć się szczęśliwymi.

Stowarzyszenie „Chrońmy Zwierzęta” liczy na to, że zwiedzający wystawą zainteresują się losem czworonogów przebywających w schroniskach i wesprą także jedyny projekt ogólno miejski dotyczący ochrony zwierząt, który walczy o głosy w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Projekt ten zakłada budowę „Przedszkola dla zwierząt”, czyli miejsca, w którym najmłodsi podopieczni schroniska mieli by szansę przebywać w oczekiwaniu na adopcję. Pomysłodawcy projektu założyli, że budowa takiego obiektu miała by kosztować nawet 400 tysięcy złotych. Poparcie projektu będzie możliwe 8 października. Lokale wyborcze na wszystkich tarnobrzeskich osiedlach czynne będą w godz. od 8 do 14.

mrok