Sprawa dyrektora nadal nierozstrzygnięta

JAROSŁAW. Rada Miasta stanęła w obronie poprzedniego dyrektora SP nr 7 i skrytykowała sposób przeprowadzenia konkursu na to stanowisko.

Rada Miasta Jarosławia zwołała sesję nadzwyczajną, na której radni wyrazili poparcie dla Zenona Skrzypka i apelowali o pozostawienie go na stanowisku. Skrytykowali również brak przejrzystości przeprowadzonego konkursu. Zastępca burmistrza nie poinformował, kto zostanie na stanowisku.

Zenon Skrzypek pełnił funkcję dyrektora SP nr 7 w Jarosławiu przez 15 lat. W konkursie zorganizowanym na to stanowisko był jedynym kandydatem. Według komisji, przedstawione przez niego zaświadczenie lekarskie zostało wystawione na nieodpowiednim druku i konkurs unieważniono. Zamiast przeprowadzić kolejny lub umożliwić Skrzypkowi uzupełnienie dokumentów, burmistrz przedstawił własnego kandydata. – 07.08. na zebraniu w szkole przedstawiono rodzicom nową panią dyrektor, Elżbietę Pityńską-Korab i poproszono o wydanie opinii co do osoby, którą widzieli po raz pierwszy w życiu – mówił radny Mariusz Walter.

Radni przypomnieli, że podczas czerwcowego spotkania mieszkańcy otrzymali zapewnienie od burmistrza Palucha, że dyr. Skrzypek pozostanie na stanowisku. W ocenie przewodniczącego Janusza Szkodnego zrobił to, żeby uśpić czujność mieszkańców. – Gdyby wcześniej wiedzieli, że coś jest nie tak, działaliby od razu – powiedział przewodniczący.

Zdaniem mieszkańców konkurs został przeprowadzony w sposób nieprzejrzysty i jest próbą ataku na szkołę. Radny Michał Muzyczka zauważył, że kandydat na dyrektora szkoły nie powinien być zobligowany do przedstawiania zaświadczenia zdrowotnego na konkretnym druku. W przywołanych przez niego przepisach MEN nie sprecyzowano w jakim trybie powinno być wydane przedmiotowe zaświadczenie jak również nie wskazano jego formy. Ponadto były dyrektor przedstawił zaświadczenie od uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań, ale nie dano mu możliwości uzupełnienia braku. Odstąpienie od całej procedury konkursowej łamie przepisy Karty Nauczyciela.

Według relacji wiceburmistrza Tracza, kwestia zaświadczenia została podniesiona przez pracownika kuratorium. Innego zdania był Michał Muzyczka. – Twierdzę, że pan skłamał i że pan zaczął tę sprawę. To pan zwrócił uwagę, że jest niewłaściwe zaświadczenie lekarskie. Jestem w stanie powołać świadków, że tak jest – zapewniał radny.

Co ciekawe, Elżbieta Pityńską-Korab, pracowała wcześniej w tej samej szkole co dyrektor oświaty – Renata Chlebowska. Według mieszkańców, mogło to mieć związek z jej wyborem. Dyrektor nie pojawiła się na zebraniu. Oficjalnie uczestniczyła w spotkaniu z dyrektorami w kuratorium.

Podkarpacka Kurator Oświaty po zapoznaniu się z opiniami rady pedagogicznej i rady rodziców a także ich protestem, nie wyraziła zgody na powierzenie stanowiska pani Pityńskiej-Korab. Mimo to nie ma jeszcze oficjalnej decyzji Urzędu Miasta.

Na dziś nie wiadomo, kto zostanie dyrektorem. – Do końca sierpnia dyrektorem pozostaje Zenon Skrzypek. Czekamy na uzgodnienia z kuratorium oświaty i analizujemy sytuację – poinformował wiceburmistrz. – Do końca wakacji sprawa pozostanie nierozstrzygnięta – dodał.

Wioletta Kruk