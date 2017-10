Sprawdź, czy masz prawo do darmowej żywności

PODKARPACIE. Jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 1028 zł na osobę, należy Ci się darmowa pomoc żywnościowa od państwa .

Mieszkasz samotnie, a Twój dochód nie przekracza 1268 zł miesięcznie? A może w twojej rodzinie, dochód na jedną osobę nie jest wyższy niż 1028 zł? Jeśli tak, masz prawo do pomocy żywnościowej od państwa.

Właśnie ruszył tzw. Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Chodzi o przekazywanie osobom znajdującym się w złej sytuacji finansowej produktów spożywczych. Pomoc udzielana jest za pośrednictwem Banków Żywności.

Są to podstawowe towary żywnościowe o długoterminowej dacie ważności. Nie ma wśród nich pieczywa i nabiału, nie ma także produktów luksusowych, które dzięki przedświątecznym zbiórkom żywności trafiają do ubogich rodzin. Ich lista zmienia się w zależności od miesiąca, zawsze jednak jest to kilka różnych produktów, z których można przygotować przynajmniej kilka, a może i kilkanaście posiłków. Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, na obecnej liście znalazło się aż 19 produktów.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać paczkę? – Należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 i złożyć oświadczenie o dochodzie. Na podstawie oświadczenia, pracownicy socjalni MOPR wystawią skierowanie uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej. W skierowaniu wskazana będzie nazwa punktu odbioru żywności – mówi Agata Rybka z MOPR w Tarnobrzegu.

mrok