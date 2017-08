Sprawdź, czy warto przechodzić z renty na emeryturę

PODKARPACIE. ZUS: – Wysokość emerytury może być niższa niż dotychczas pobierane świadczenie.

- Osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie przedemerytalne, która złoży wniosek o emeryturę zanim ZUS automatycznie przeniesie ją z renty na emeryturę może na tym stracić finansowo. Emerytura z wniosku może być niższa niż pobierana renta z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie przedemerytalne – mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Podkarpacie.

Od 1 października 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów emerytalnych, która obniża wiek emerytalny do 65 lat dla mężczyzn oraz 60 dla kobiet. Przepisy wprowadzają również gwarancję wypłaty dotychczas pobieranych świadczeń do dnia osiągnięcia dotychczasowego, podwyższonego wieku. Dalsza wypłata dotychczasowego świadczenia może być korzystna dla osób, które pobierają renty z tytułu niezdolności do pracy oraz świadczenia przedemerytalne.

Wysokość świadczeń emerytalno-rentowych ustalana jest indywidualnie

Wysokość emerytury zależna jest od kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, kwoty środków zewidencjonowanych na subkoncie oraz przyjętej liczby miesięcy średniego dalszego trwania życia. Renta z tytułu niezdolności do pracy ustalana jest natomiast na zasadach dotychczasowych. Jej wysokość zależna jest od wysokości udokumentowanych zarobków, liczby okresów składkowych i nieskładkowych oraz kwoty bazowej przyjętej do obliczenia renty, a także od stopnia niezdolności do pracy. Świadczenie przedemerytalne wypłacane jest w stałej kwocie 1040 zł brutto.

- Jeżeli osoba złoży wniosek o emeryturę w nowym, obniżonym wieku emerytalnym i zostanie ona ustalona w kwocie niższej od dotychczas pobieranej renty lub świadczenia przedemerytalnego ma prawo do wycofania wniosku w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji, co pozwoli na wypłatę dotychczas pobieranego świadczenia do dnia osiągnięcia podwyższonego, dotychczasowego wieku emerytalnego – przypomina rzecznik. – Po jego osiągnięciu, jeżeli ktoś nadal pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy otrzyma prawo do emerytury „z urzędu”, która nie może być niższa od dotychczas pobieranej renty.

Jeżeli osoba ta pobiera świadczenie przedemerytalne, nie ma prawa do gwarancji wysokości dotychczasowego świadczenia, lecz późniejsze przejście na emeryturę może spowodować jej podwyższenie poprzez dodatkowe waloryzacje kapitału początkowego i składek oraz zmniejszenie przyjętej liczby miesięcy średniego dalszego trwania życia.

Anna Moraniec