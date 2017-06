Sprawdź, gdzie dzwonisz. Może być słona dopłata!

RZESZÓW, PODKARPACIE. Uwaga na zniesienie opłat za roaming w Unii Europejskiej. Nie wszystkie połączenia zagraniczne są bez dodatkowych opłat.

Od 15 czerwca br. nie ponosimy dodatkowych opłat, dzwoniąc do Polski z państw Unii Europejskich i odwrotnie. Nie każdy jednak wie, że gdy z Polski będziemy telefonować na zagraniczne numery, operator naliczy nam dodatkową opłatę.

Rozporządzenie umożliwiające zniesienie opłat za roaming w Unii Europejskiej zatwierdziła pod koniec kwietnia br. Rada Europejska. Dzięki tym przepisom od 15 czerwca osoby podróżujące po UE, Islandii, Liechtensteinie czy Norwegii mogą telefonować, SMS-ować i korzystać z Internetu bez dodatkowych opłat.

- Co w przypadku, gdy moja córka mieszka w Niemczech i ma niemiecki numer? Mogę dzwonić do niej bez ograniczeń, czy też za rozmowę z nią będą musiała zapłacić więcej? – pyta pani Janina, stała Czytelniczka Super Nowości.

Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy u jednego z polskich operatorów sieci komórkowej. – W takim przypadku nie jest to już roaming, tylko połączenia międzynarodowe. Jeśli dzwonimy na niemiecki numer, automatycznie naliczana jest dopłata w wysokości 2 zł za 1 minutę rozmowy – wyjaśnia ekspert z sieci Play. – Natomiast jeśli ktoś przebywa w Niemczech, a ma polski numer i dzwoni do kraju, wtedy traktowane jest to jako rozmowy krajowe – dodaje.

af