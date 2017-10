Sprężone powietrze wolne od cząstek oleju – jak to zrobić?

Coraz więcej branż wymaga zastosowania czystego, sprężonego powietrza, w którym niedopuszczalna jest obecność cząstek oleju. Jak zapewnić wysokiej jakości medium podpowiemy w tym artykule.

Systemy sprężonego powietrza dopuszczają 2 rozwiązania w zakresie wytwarzania czystego sprężonego powietrza. Jedną metodą jest efektywny system uzdatniania powietrza wyposażony w filtry wyłapujące cząstki powietrza. Drugą metodą jest tworzenie urządzeń, które jako czynnik smarujący i chłodzący wykorzystują wodę zamiast oleju. Pokrótce omówimy oba rozwiązania.

Uzdatnianie sprężonego powietrza

Sprężarki generalnie wyposażone są w system uzdatniania powietrza. Konieczność jego czyszczenia wynika z faktu, że po ściśnięciu gazu do mniejszej objętości bez właściwego oczyszczenia nastąpiłoby zwiększenie ilości zanieczyszczeń w jednostce objętości. Dodatkowo, jeśli urządzenie smarowane jest olejem istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego cząsteczki przedostaną się także do sprężonego powietrza.

Zastosowanie systemu filtrów pozwala uzyskać czysty gaz, który może być wykorzystywany w wymagających branżach takich, jak produkcja żywności, elektronika, optyka, medycyna itp. Co więcej, czyste powietrze przyczynia się do utrzymania sprężarek w dobrym stanie technicznym, dzięki czemu mogą one długo bezawaryjnie służyć przy obsłudze konkretnych procesów. W ten sposób uzdatnianie powietrza przyczynia się do podniesienia żywotności instalacji i obniża koszty produkcji, jednocześnie przyczyniając się do wyższej jakości produkowanych towarów.

Warto inwestować w urządzenia wyposażone w wielostopniowy system filtracji, który zapewnia uzyskanie wysokiej klasy czystości produkowanego sprężonego powietrza. Jednocześnie takie urządzenia z powodzeniem można zastosować w procesach wymagających czystości gazu określonej w normach ISO.

Sprężarki bezolejowe – 100% czystego powietrza

Faktem jest, że punkty odbioru w procesach technologicznych wymagają niekiedy wyższej jakości powietrza niż ludzie, którzy nim oddychają. W niektórych branżach zawartość oleju w sprężonym powietrzu jest niedopuszczalna, zwłaszcza jeśli przekracza określone normy. Stosowanie procesów uzdatniania, w tym także odolejania poprzez wykorzystanie odpowiednich separatorów, nie zawsze przynosi 100% skuteczność, dlatego dla niektórych klientów najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zakup sprężarki bezolejowej LENTO.

Zawartość cząsteczek oleju w sprężonym powietrzu może nieść za sobą konkretne zagrożenia, wśród których warto wymienić:

uzdatnianie oraz oczyszczanie sprężonego powietrza generuje dodatkowe koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne;

oraz generuje dodatkowe koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne; odolejanie nie zawsze jest w pełni skuteczne, dlatego istnieje spore ryzyko, że cząsteczki oleju przedostaną się do punktów odbioru – poszczególnych maszyn i urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem ;

; w niektórych przypadkach dochodzi również do zanieczyszczenia wyrobów gotowych, co jest dyskwalifikujące w przypadku branży spożywczej i farmaceutycznej, gdzie istnieje realne zagrożenie dla zdrowia konsumenta; awaria instalacji sprężonego powietrza może skutkować przedostaniem się aerozoli olejowych do pomieszczeń socjalnych, w których przebywają pracownicy;

może skutkować przedostaniem się aerozoli olejowych do pomieszczeń socjalnych, w których przebywają pracownicy; zawartość oleju w medium roboczym powoduje jego osadzanie się na poszczególnych elementach instalacji, np. rurach przesyłowych, w wyniku czego pogarsza się jej ogólny stan techniczny; w skrajnych przypadkach może to być pośrednią przyczyną awarii.

Powyższe ryzyka sprawiają, że w wielu przypadkach uzasadniona jest inwestycja w sprężarki śrubowe LENTO, ponieważ koszty bezpośrednie oraz pośrednie związane ze szkodliwym działaniem cząsteczek oleju mogą być dotkliwsze dla zakładu przemysłowego, niż koszt zakupu specjalistycznego urządzenia.

Wybór pomiędzy uzdatnianiem sprężonego powietrza, a sprężarkami bezolejowymi zależy od wymogów procesu technologicznego. Warto pamiętać, że każde uzdatnianie powietrza niesie za sobą ryzyko zanieczyszczenia medium i jedynie bezolejowe sprężarki mogą zagwarantować powietrze niezanieczyszczone cząsteczkami oleju.

