Sprzątaczka wygrywa z politykiem

SuperWywiad z dr. Krzysztofem Prendeckim, socjologiem z Politechniki Rzeszowskiej.

- Byłem ostatnio na meczu Polska – Rumunia. Gdy 60 tysięcy ludzi śpiewało Mazurka Dąbrowskiego pomyślałem, że Polacy jednoczą się dziś już tylko podczas wydarzeń sportowych.

- Z wykonaniem hymnu mamy wielkie problemy, na co już dawno temu zwracał uwagę choćby kompozytor Krzesimir Dębski. Rodak wychowany na weselnych przyśpiewkach „Hej, sokoły!” Mazurka śpiewa w tempie i na wysokości jaka mu pasuje, i dlatego wszyscy się „rozjeżdżają”. Ale to tak na marginesie, bo najważniejsze są emocje. Zgadzam się, że wydarzenia sportowe bardziej łączą niż dzielą.

- Jednoczy nas hymn, flaga i barwy, ale wspólna historia już nie. To niepokojące i po prostu smutne.

- Zaskoczę pana, ale uważam, że to dobrze, iż jesteśmy podzieleni. Z kraju, w którym wszyscy myśleliby tak samo, od razu chciałbym dać nogę. Zawsze byliśmy skłóceni i nie widzę powodu, czemu teraz miałoby być inaczej. W Polsce międzywojennej przeciwników politycznych wsadzano do Berezy Kartuskiej, a policja strzelała ostrymi nabojami do protestujących rolników. Za komuny milicja strzelała do robotników, a później też nie wszyscy cieszyli się z nadejścia wolności. Jedni byli w Solidarności, inni należeli do PZPR i przemian nie chcieli, bo tracili przywileje. Jeszcze w połowie lat 90. Polska była podzielona tak jak teraz, na pół. Wałęsa kontra Kwaśniewski. Potem AWS kontra postkomuna. Różnica polega na tym, że dziś z uwagi na kwestię smoleńską spór się zaostrzył. Jednak nie tylko Polacy są poróżnieni. Amerykanie spierają się mocno o dostęp do broni czy wykonywanie kary śmierci, Hiszpanie mają traumę po wojnie domowej i ewidentny problem z jej oceną. W Chile debatę rozgrzewa stosunek do Augusto Pinocheta. Mógłbym tak wyliczać bez końca.

- A nieodległe Czechy? Mam kolegę, który podróżuje po tym kraju, a po powrocie do Polski choruje. – Tam jest inny świat. Ludzie piją piwo, uśmiechają się. Dlaczego my tego nie potrafimy? – pyta z rozpaczą w głosie.

- Uwielbiam Czechy i Czechów, lecz oni również są podzieleni. W zachodniej części prawie nikt nie chodzi do kościoła, a na Morawach zdarza się, że kościoły zapełniają się wiernymi. Pracowałem kiedyś na budowie w Stanach, gdzie Czesi mieli opinię lekkoduchów. Gdy szef zatrudnił jednego z nich, wszyscy mocno się zdziwili. – Spokojnie – mówi boss – to nie Czech tylko Morawiak. Różnimy się, i to mocno, w kwestiach kulturowych. Czesi zarabiają niewiele więcej od Polaków, ale na piwo i jedzenie poza domem wydają dwa razy więcej. Jest takie powiedzenie: Czech woli siedzieć w gospodzie i myśleć o kościele niż być w kościele i myśleć o gospodzie. Pamiętajmy, że te miejsca wyszynku to nie są nasze wiejskie „kufloloty”, „żulernie”. To przyjazne lokale z jadłospisem, kulturalnym kelnerem, knajpianym egalitaryzmem, bo przy jednym stole zasiądzie młody człowiek z irokezem na głowie, facet pod krawatem i kobieta z dzieckiem w wózku. Oczywiście pije piwo i nikogo to nie szokuje. My Polacy na Czechów patrzymy z wysoka, a przecież w czytaniu książek biją nas na głowę. Więcej pokory zalecam.

- Wyobraźmy sobie, że Rosja atakuje Polskę, tak jak to zrobiła na Ukrainie. Umieralibyśmy za ojczyznę?

- Istnieje przekonanie, że wspólny wróg jednoczy Polaków. Problem w tym, że czasy się zmieniły. Młodzi ludzie ulegają modzie i masowo noszą koszulki patriotyczne, mając nadzieję, iż naród pogoniłby „kacapów”. Myślę jednak, że spora część rodaków w obliczu zagrożenia uciekłaby za granicę. Jesteśmy wychowani na Czterech Pancernych i Hansie Klossie, Niemców przedstawiano nam jako prostaków, lecz nie chcemy pamiętać, że duża część Polaków palcem nie kiwnęła w walce z okupantem.

Rozmawiał TOMASZ SZELIGA