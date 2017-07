Stal trenuje i podpisuje (ZDJĘCIA)

III LIGA. Sporo nowych twarzy, ale cel niezmienny – awans do II ligi.

W sobotę, 1 lipca, z urlopów wrócili piłkarze Stali Rzeszów. Na pierwszych zajęciach pojawiło się kilku nowych zawodników, ale – jak zapowiadają włodarze klubu – to nie koniec wzmocnień. Przy Hetmańskiej ma grać m.in. Daniel Koczon.

Umowami z biało-niebieskimi związali się do niedawna dwaj pomocnicy Karpat Krosno: Adrian Buszta (19 lat, 170 cm wzrostu) oraz Jaromir Skiba (27 l., 174 cm). Najbliższe miesiące w zespole prowadzonym przez Bohdana Bławackiego spędzą też rosły napastnik Michał Marczak (23 l., 191 cm), który w minionym sezonie zdobył 8 bramek dla II-ligowego Gryfu Wejherowo, oraz Ukrainiec Pavlo Gordijchuk. 26-letni defensywny pomocnik przywędrował na Podkarpacie z kijowskiego Obołoń-Browaru (zaplecze tamtejszej ekstraklasy). Ponadto z rzeszowianami trenuje Słowak Oliver Spilar (24 l., 190 cm) mający za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach naszych południowych sąsiadów.

W tym tygodniu klub z Hetmańskiej ma podpisać jeszcze umowy z dwoma kolejnymi graczami: obrońcą i doświadczonym pomocnikiem. Wiele wskazuje na to, że tym drugim będzie Daniel Koczon, który cztery ostatnie lata spędził w Siarce Tarnobrzeg, ale w miniony piątek oficjalnie pożegnał się z II-ligowym zespołem Włodzimierza Gąsiora. Dla 35-latka byłby to powrót na stare śmieci, bo pochodzący ze Szczebrzeszyn piłkarz grał już w Stali w sezonie 2012/13, po którym to właśnie odszedł do Tarnobrzega.

„Prędi” zmienił zdanie

W pierwszych zajęciach uczestniczył też Piotr Prędota, choć już od dłuższego czasu nosił się z powrotem do rodzinnego Lublina, skąd zresztą dojeżdża na treningi i mecze Stali. – Kontrakt nie został jeszcze podpisany, ale to w zasadzie kwestia czasu, bo jesteśmy praktycznie po słowie – przekazał nam Piotr Pezdan, menedżer z ramienia miasta odpowiedzialny za biało-niebieskich. Klub przedstawił też nowego asystenta Bohdana Bławackiego. Został nim pracujący dotąd z grupami młodzieżowymi Stali Maciej Seroka. Po sezonie z drużyną pożegnało się siedmiu graczy: Arkadiusz Baran (zakończył karierę), Paweł Giel, Jakub Więcek, Damian Bożek, Litwin Ernestas Pilypas, Ukrainiec Oleg Kwycz (wypożyczenie) oraz pochodzący z Gwinei Bissau Amido Batis Cande.

III-ligowy sezon rusza 12 sierpnia, ale już za niecałe dwa tygodnie (15/16 lipca) rzeszowianie zmierzą się w rundzie wstępnej Pucharu Polski z Olimpią Zambrów. Po drodze zagrają jednak kilka sparingów m.in. z Siarką Tarnobrzeg (8 lipca) i Garbarnią Kraków (12 lipca).

tc