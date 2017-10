Stali potrzebny cud

ŻUŻEL. BARAŻE O NICE 1.LŻ 2018. To może być czarna niedziela dla rzeszowskiego speedwaya.

Tylko niepoprawni optymiści wierzą, że żużlowcy Stali Rzeszów po blamażu w pierwszym meczu, będą w stanie odwrócić w Lublinie losy barażowej rywalizacji i uniknąć degradacji. Aby tak się stało, rzeszowianie muszą zdobyć w niedzielę 53 punkty, co należy chyba rozpatrywać w kategoriach cudu. Rzeszowianie barażową rywalizację przegrali praktycznie przed tygodniem, gdy na własnym torze ulegli Motorowi 38-52. Teraz odrobić te straty z nawiązką będzie niezwykle trudno. Jakby tego było mało, w czwartek okazało się, że planowany na ten dzień egzamin na polską licencję, do którego miał przystąpić Josh Grajczonek został odwołany. Tym samym plany Stali, aby w niedzielę wystartował on jako Polak, wzięły w łeb. Osobną kwestią jest w ogóle to, czy Josh po ubiegłotygodniowym upadku na Wyspach będzie w stanie pojechać w Lublinie?. – Jasiek wylądował w Rzeszowie w środę o godz. 10. Cały czas jest na lekach przeciwbólowych. Niemal od razu z lotniska trafił pod opiekę rehabilitantów, którzy robią wszystko, by postawić go na nogi – mówi Marcin Janik, kierownik Stali. Ta chcą utrzymać się w Nice 1.LŻ, musi w niedzielę zdobyć co najmniej 53 punkty. Na zdobycze Marcela Szymki i drugiego juniora raczej nie ma co liczyć. To oznacza, że każdy z trzech obcokrajowców Stali oraz Wiktor i Dawid Lampart muszą uzbierać w granicach 10-11 punktów. Mission Impossible? Raczej tak, chociaż Janusz Stachyra nie traci nadziei. – Skoro Motor potrafił zrobić w Rzeszowie 52 punkty, to spróbujemy zrobić to samo w Lublinie. To jest tylko sport – przekonuje opiekun Stali. – Potrzebujemy cudu, by się utrzymać – dodaje już bardziej racjonalnie Nick Morris, który w środę wspólnie z Jasonem Doylem poprowadził Swindon Robins do zdobycia tytułu mistrza Wielkiej Brytanii. Może teraz poprowadzi Stal do utrzymania?

Mimo okazałego zwycięstwa w Rzeszowie, w ekipie Motor panuje pełna mobilizacja. „Koziołki” doskonale zdają sobie sprawę, że są dopiero w połowie drogi na zaplecze PGE Ekstraligi. – Zrobiliśmy w Rzeszowie kawał dobrej roboty, ale trzeba jeszcze postawić kropkę nad i w rewanżu. Pozostajemy skupieni, nie popadamy w hurraoptymizm, bo wykonaliśmy dopiero połowę zadania, a przed nami rewanż w Lublinie, do którego będziemy się chcieli również dobrze przygotować, jak do pierwszego meczu w Rzeszowie – deklaruje Dariusz Śledź, szkoleniowiec „Koziołków

AWIZOWANE SKŁADY

SPEED CAR MOTOR: 9. B. Pedersen, 10. S. Burza, 11. D. Jeleniewski, 12. P. Miesiąc, 13. R. Lambert, 15. O. Bober

STAL: 1. D. Lampart, 2. M. Szymko, 3. N. Porsing, 4. J. Allen, 5. N. Morris, 6. W. Lampart

Sędzia: Krysztof Meyze. Komisarz: Włodzimierz Kowalski. W pierwszy meczu: 52-38.

SC MOTOR Lublin – STAL Rzeszów - niedziela, godz. 15 (transmisja Radio Rzeszów).