Startuje kolejna edycja „Wakacje z piłka na Resovii”

RZESZÓW. Po raz kolejny Szkoła Mistrzostwa Sportowego i Sekcja Piłki Nożnej Drużyn Młodzieżowych organizuje aktywne „Wakacje z piłką” dla dzieci na Resovii.

Już od 3 lipca, od godz. 8:30 do 12:15 na Stadionie CWKS Resovia w Rzeszowie rusza kolejna edycja zadania „#Wakacjezpiłką”. Zadanie to wspólnie organizują Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Zdrowia, #SzkołaMistrzostwaSportowego i Sekcja Piłki Nożnej Drużyn Młodzieżowych CWKS #Resovia #Rzeszów Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą prowadzone od 03.07. -21.07. (zajęcia będą prowadzone w dniach 3,5,7,10,12,14,17,19,21 ) w godzinach od 09 do 12.

Zapewniona jest opieka wykwalifikowanych instruktorów piłki nożnej, sprzęt sportowy, napoje, opieka medyczna oraz na zakończenie upominki dla każdego z uczestników. Zajęcia są bezpłatne. Organizatorzy zapraszają dziewczynki i chłopców spędzających wakacje w Rzeszowie!

Szczegóły na Facebooku: Wakacje z Piłką www.facebook.com/wakacjezpilkawRzeszowie/ i Szkoła Mistrzostwa Sportowego www.facebook.com/smsrzeszow/