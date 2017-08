Strefa niechętna Stali Mielec?

MIELEC. Dlaczego największym mecenasem mieleckiego sportu są podatnicy?

Miasto nie szczędzi pieniędzy na sport wyczynowy. Takiego wsparcia publicznego mieleckie kluby nie doświadczyły od czasów PRL. Sęk w tym, że kasa magistratu nie jest z gumy. No i znów wraca pytanie: gdzie są globalni giganci, którzy od wielu lat korzystają z dobrodziejstw Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu?

Dla przykładu, roczny budżet klubu piłkarskiego Stal Mielec to 4-5 mln zł, z czego ok. 40 proc. stanowi wsparcie z Urzędu Miasta. Reszta środków pochodzi z innych podmiotów.

Niezawodni drobni przedsiębiorcy

- Jako że wydatkujemy na ten klub określone środki, mamy w związku z tym swoje oczekiwania – mówi Jakub Cena, wiceprzewodniczący Rady Miasta. – Plany są ambitne. Na pewno wszyscy życzylibyśmy sobie, żeby piłkarze awansowali do Ekstraklasy już w tym sezonie. To z pewnością będzie wymagało zaangażowania finansowego. Chcę jednak tu podkreślić, że wydatki z kasy miasta na sport w ostatnich latach bardzo mocno wzrosły.

- Cieszy, że klubowi udaje się pozyskiwać sponsorów. Bardzo ważne, że także drobni przedsiębiorcy w miarę swoich możliwości wspierają Stal. I to jest piękne. To jest na pewno wzorcowy sposób budowy klubowych finansów – zaznacza radny Cena. – Jednak nie ulega wątpliwości, że Stal potrzebuje dużo większego wsparcia ze strony prywatnych podmiotów.

- Pamiętajmy, że w strefie funkcjonują firmy, które korzystają z pomocy publicznej. Mogłyby więc się odwdzięczyć poprzez sponsorowanie sportu – dodaje wiceprzewodniczący. – Niestety, ośrodki decyzyjne tych podmiotów znajdują się w innych krajach. Dlatego wolą one inwestować w Niemczech, Holandii czy Francji. Jeśli już wydają pieniądze w Mielcu, to na socjal dla pracowników. To nie znaczy, że nie można tego zmienić. Potrzeba tylko osoby z autorytetem, która tam pójdzie, przedstawi argumenty i wywalczy wsparcie dla Stali Mielec.

Paweł Galek