Święta Bożego Narodzenia z TVP3 Rzeszów

PODKARPACIE. Na wyjątkowy okres Świąt Bożego Narodzenia Telewizja Rzeszów przygotowała dla widzów szereg ciekawych propozycji. We wszystkie świąteczne dni będzie można obejrzeć filmy i reportaże poświęcone historii regionu i jego mieszkańcom, a także posłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu podkarpackich artystów. Jak co roku, w TVP3 Rzeszów swoje świąteczne orędzia wygłoszą duszpasterze – arcybiskup metropolita przemyski Adam Szal oraz biskup rzeszowski Jan Wątroba.

Jedną ze świątecznych premier Telewizji Rzeszów będzie fabularyzowany film dokumentalny pt. „Czas leśnych kurierów”. Opowiada on historię beskidzkich i bieszczadzkich kurierów, którzy podczas II wojny światowej z narażeniem życia przekradali się z Polski na Węgry, przenosząc meldunki, dokumenty i broń, a także przeprowadzając emisariuszy. Film kręcono w pięknych podkarpackich plenerach, m.in. w sanockim skansenie, okolicach dawnej łemkowskiej wsi Jasiel i Balnicy, przez które w latach 1939-1945 przebiegał szlak dobrze zakonspirowanej siatki kurierskiej. Przedstawiono w nim sylwetki kurierów m.in. Jana Łożańskiego oraz mieszkańców okolicznych wsi, którzy pomagali im w utrzymaniu łączności pomiędzy krajem a jego rządem na uchodźctwie.

Premiera 24 XII o 20:30, powtórka 25 XII 17:55

Kolejna propozycja to reportaż „Z Jarosławia do Auschwitz”, poświęcony losom uczniów Państwowej Szkoły Budowlanej w Jarosławiu, którzy w maju 1940 r. zostali aresztowani, a 14 czerwca przewiezieni pierwszym transportem do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. W materiale wykorzystano fragmenty inscenizacji zrealizowanej przez obecnych uczniów szkoły, nauczycieli, mieszkańców Jarosławia oraz grupę rekonstrukcyjną z Przemyśla. O dramacie swoich krewnych opowiadają rodziny aresztowanych, m.in. syn Stanisława Ryniaka – ucznia, który z numerem 31 zapisał się w historii jako pierwszy więzień polityczny Auschwitz, przeżył 5 lat obozu, a po wojnie mieszkał we Wrocławiu i pracował jako architekt.

Premiera 25 XII o 21:00, powtórka 26 XII o 19:15

W Boże Narodzenie również premiera reportażu „Pokonać siebie” przybliżającego sylwetkę Izabeli Zatorskiej mistrzyni świata w biegach górskich. W wywiadzie udzielonym dziennikarce Telewizji Rzeszów Jolancie Zarębie opowiada ona historię swojej kariery sportowej, której zwieńczeniem było zrealizowane we wrześniu tego roku marzenie wbiegnięcia na Elbrus – najwyższy szczyt Kaukazu. Z jej refleksji wyłania się nie tylko portret Izabeli Zatorskiej biegaczki, ale także kobiety i matki, którą osobiste doświadczenia determinowały do pokonywania słabości i zmierzania na szczyty sportowych sukcesów.

Premiera 25 XII o 19:05, powtórka 26 XII o 17:30

W Wigilię oraz w Boże Narodzenie tuż po świątecznych wydaniach serwisu „Aktualności” i prognozy pogody około godz. 19:00, 20:30 i 21:55 orędzia wygłoszą arcybiskup metropolita przemyski Adam Szal oraz biskup rzeszowski Jan Wątroba.

W świątecznym wydaniu magazynu katolickiego będzie można podziwiać bogaty zbiór szopek bożonarodzeniowych gromadzonych w klasztorze ojców jezuitów w Starej Wsi koło Brzozowa (24 XII o 19:10), a w drugi dzień świąt w specjalnym wydaniu magazynu sportowego prześledzić sportowy rok mistrza paraolimpijskiego Rafała Wilka (26 XII o 19:00).

Święta z Telewizją Rzeszów to także radosne kolędowanie. 24 grudnia w cyklu „Koncerty Telewizji Rzeszów” kolędy w wykonaniu zespołu Unanime. Kolędować będą także m.in. Archidiecezjalny Chór Magnificat z Przemyśla, Chór i Orkiestra Kameralna Nicolaus z Kraczkowej, zespół Karczmarze oraz artyści grający i śpiewający na swojską nutę.