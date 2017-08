Szczęśliwy finał poszukiwań 28-latka

ŁAŃCUT. Zakończyły się poszukiwania 28-letniego mieszkańca powiatu łańcuckiego, który zaginął 12 sierpnia. W środę mężczyzna został szczęśliwie odnaleziony na terenie powiatu przeworskiego.

Poszukiwania 28-latka rozpoczęły się w ubiegłą niedzielę, kiedy to do Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie zgłosili się zaniepokojeni jego zniknięciem krewni. Jak wynikało ze zgłoszenia, mężczyzna wyszedł z domu 12 sierpnia, nie wrócił i nie kontaktował się z bliskimi. Jego rodzina rozpoczęła poszukiwania na własną rękę. Kiedy okazały się one bezskuteczne, powiadomili policję. Ponieważ zaginiony wymaga stałej opieki, funkcjonariusze od razu rozpoczęli jego poszukiwania. Przeszukiwali okolicę, pobliskie lasy, rozpytywali napotkane osoby oraz sprawdzali miejsca, w których mógł przebywać. W akcji brało udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy oraz pies tropiący. Do działań przyłączyli się ratownicy z psami tropiącymi ze Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych, strażacy oraz Grupa Pierwszej Pomocy PCK Nowa Sarzyna. Wszystkie zaangażowane osoby sprawdzały teren kilkunastu kilometrów, w tym przeczesywali pobliskie lasy. Na szczęście 28-latek odnalazł się cały i zdrowy, został przekazany pod opiekę rodziny.

ksz