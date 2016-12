Szkoła zostanie sprzedana?

RZESZÓW. Miasto zrezygnowało z zamiany działek z deweloperem.

Jeszcze niedawno miejscy urzędnicy chcieli dostosować budynek po szkole przy ul. Marszałkowskiej dla MOPS. Teraz chcą pozbyć się tego budynku, a dla pomocy społecznej wybudować nową siedzibę przy ul. Trembeckiego. Aby tak się stało, musieliby wymienić się działkami z deweloperem, na co radni się nie zgodzili. Obecnie miasto chce sprzedać tereny przy ul. Marszałkowskiej.

Miasto chciało zamienić działki o łącznej powierzchni 0,86 ha zabudowane budynkiem byłego Zespołu Szkół Specjalnych im. Unicef przy ul. Marszałkowskiej 24a w Rzeszowie na przysługujące spółce Developres prawo wieczystego użytkowania działek o łącznej powierzchni 0,49 ha przy ul. Trembeckiego. Radni na ostatniej sesji nie zgodzili się na podjęcie takiego kroku, zdecydowali się zdjąć z porządku obrad projekt tej uchwały.

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno ratusz chciał, żeby na części działki pod budynkiem szkoły Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa budowała blok, a sam budynek miał zostać przerobiony pod siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na ten cel są nawet zapisane pieniądze w budżecie, ale z tego pomysłu się wycofują.

- Wyliczyliśmy, że taniej będzie wybudować nowy budynek niż dostosowywać tamten. Do nowej siedziby przeniosłyby się wszystkie oddziały MOPS rozsiane po całym mieście, które obecnie urzędują w różnych lokalach, z których część nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych – mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prasowy prezydenta Rzeszowa.

Urzędnicy Biura Gospodarki Mieniem wyjaśniają, że po zamianie tych nieruchomości miasto dostałoby od dewelopera różnicę wartości działek w gotówce. Szacunkowo miałoby to być ok. 3 mln zł. Obie działki nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, więc może tam powstać praktycznie wszystko to, na co się zgodzą urzędnicy wydający warunki zabudowy.

Sprawa wraca na najbliższą sesję, która odbędzie się 30 grudnia. Teraz w uchwale czytamy o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego. Znów w rękach radnych leży decyzja, co stanie się z tą działką.

Blanka Szlachcińska